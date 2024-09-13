Вот каким должен быть завтрак, чтобы улучшить память, иммунитет и "зарядиться" энергией
Все знают, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. После ночного голодания завтрак помогает восстановить уровень глюкозы, поддерживающий работу мозга и физическую энергию. Однако важно, чтобы этот прием пищи был именно сбалансированным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Что такое сбалансированный завтрак
Диетолог Кристен Карли рассказала, что сбалансированный завтрак говорит о сбалансированности не только питательных веществ, но и групп продуктов. Он, как правило, включает комбинацию макроэлементов - углеводов, белков и полезных жиров.
Завтрак объединяет выбор из различных групп продуктов, включая варианты: нежирные или растительные белки, цельные зерна, фрукты, овощи и молочные альтернативы.
Что входит в состав
Три группы макроэлементов, содержащихся в сбалансированном завтраке, замедляют пищеварение, способствуя повышению сытости и стабильному уровню энергии, идеально подходящей для начала дня.
Белок способствует росту, поддержанию и восстановлению мышц и тканей, поддерживая стабильный уровень сахара в крови.
Богатые белками завтраки включают яйца, йогурт, творог, орехи, семена, нежирное мясо и тофу.
Между тем углеводы, особенно сложные, содержащие клетчатку, служат основным источником энергии для мозга и тела и помогают пищеварению и метаболизму.
Сложные углеводы можно найти во фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах, таких как овес и цельнозерновой хлеб.
Польза для здоровья
Здоровые жиры важны для здоровья мозга и клеток, а также для усвоения жирорастворимых витаминов. Источники здорового жира, идеально подходящие для утренней пищи, включают авокадо, орехи, семена и оливковое масло.
Микроэлементы, такие как витамины, минералы и растительные соединения, поддерживают мозг, иммунитет и общее здоровье, а также здоровый уровень энергии.
Продукты растительного происхождения, такие как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семена и бобовые, являются особенно богатыми источниками микроэлементов. Однако другие микроэлементы, такие как витамины группы B и некоторые минералы, лучше всего содержатся в нежирном мясе, морепродуктах, яйцах и молочных продуктах.
Потребление таких продуктов связано с улучшением концентрации, лучшей памятью и улучшением когнитивных функций.
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