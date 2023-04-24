Ось які жіночі риси приваблюють чоловіків: їх всього чотири

Легкість

Такі жінки не мають важких думок про минуле, нескінченного обговорення минулих стосунків, марного почуття провини, суєти, страхів і категоричності. Такі речі часом додають віку, серйозності та тяжкості. І можна вже до 30 років перетворитися на жінку, що втомилася від усього і всіх.

Такі жінки застрягають у минулому і на світ вони дивляться з побоюванням, бояться будувати своє майбутнє. Вони люблять страждати та обговорювати щось негативне.

А "легкі" жінки вміють вставати після невдач, обтрушуватися і дивитися з надією та радістю в майбутнє. Вони живуть сьогодні, будують плани на майбутнє і якщо вони мають якісь травми та переживання, то максимум, з ким вони це можуть обговорити - це психотерапевт.

Сильний характер

І тут йдеться не про жорстку і неприступну жінку, яка може і фірмою керувати й своїм чоловіком. Основна риса, яка допомагає жінці з сильним характером йти життям, робити правильний вибір і рухатися до потрібної мети - це раціоналізм.

Такі жінки не приймають рішення емоційно, оскільки знають, що при включених емоціях мозок не працює. Логіка та раціоналізм допомагають дивитися на все у світі критично і тверезо. Тому в них значно менше розчарувань у житті, і вони вміють керувати будь-якою ситуацією, а ситуаціям керувати собою не дозволяють.

Здоровий егоїзм

Така жінка не робитиме те, що їй не вигідно чи некомфортно - вона виконуватиме тільки те, що їй принесе користь зараз чи в майбутньому.

Вона не буде відвозити родичів до аеропорту о 5-й ранку, якщо їй до 8-ї ранку на роботу. Вона розуміє, що їй це незручно і без жодних сумнівів та докорів совісті запропонує взяти рідним таксі.

Зосередженість на цілях

Така жінка не має часу думати про те, що про неї думають інші. Вона має свою об'єктивну думку про себе, яка її влаштовує.

Якщо в її житті щось трапиться, то тільки вона сама зможе собі допомогти, а не ті люди, чия думка оцінки мають бути важливими. Непотрібні думки її відволікають, і вона не хоче бути гарною для когось. Їй важливо бути гарною для себе самої й цього найчастіше виявляється достатньо.