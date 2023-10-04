Ось які "сигнали" може надсилати тіло та як на них реагувати

На просторах інтернету можна знайти безліч інформації про психосоматику та про сигнали проблем з організмом, які "надсилає" тіло. Варто знати як вчасно розпізнати проблеми та уникнути їх.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Що таке психосоматика

Психосоматична медицина - це галузь, яка досліджує взаємозв’язки між соціальними, психологічними та поведінковими факторами, що впливають на тілесні процеси та якість життя людини.

Тобто психоматична медицина вивчає, як психологічний стан, поведінка та оточення впливають на фізичний стан людини.

"Метафорично людину можна уявити як компʼютер. Нормальну роботу цього комп’ютера забезпечують дві справні складові: залізо - фізичний стан, софт - психологічний стан", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, якщо є проблеми на стороні заліза, то і програмне забезпечення працює не ідеально. Можуть виникнути проблеми зі щитоподібною залозою, і це може викликати симптоми депресії.

Якщо ви регулярно нервуєтесь через роботу, то організм змінює всю свою роботу. В такому випадку головна мета - оптимізувати енерговитрати організму під виконання одного із цих трьох сценаріїв: "бий, біжи або завмри".

Тоді серце починає швидше битись, судини звужуються, щоб кров якомога швидше принесла кисень та поживні речовини до мʼязів та органів, що необхідні для виживання.

Судини при частому спазмуванні втрачають свою пружність і перебувають у постійно звуженому стані. Це призводить до підвищеного артеріального тиску та подальшим порушенням у роботі серця.

Як стрес впливає на шкіру

При хронічному стресі людина часто змінює свій спосіб життя, обираючи неконструктивні способи боротьби зі стресом:

вживає частіше фастфуд

"знімає" стрес алкоголем чи іншими психоактивними речовинами

менше рухається і менше спить

не доглядаємо за станом шкіри

Ці зміни способу життя не можуть не відображатись на шкірі. Крім того, стрес-відповідь впливає на мікробіоту кишківника, що також впливає на стан шкіри.

Стрес також може провокувати епізоди дерматиломанії. Йдеться про нервове розчісування або видавлювання прищів біля дзеркала, яке складно контролювати.

До того ж стрес сприяє запальним процесам: змінюється вироблення шкірного сала, шкіра стає більш вразливою до впливу зовнішнього середовища, уповільнюється відновлення після ран.

Психологічний стан людини може як спричиняти захворювання, так і погіршувати вже наявні. Тому для боротьби з реальною психосоматикою необхідні не психосоматологи, а навичка усвідомленості, щоби помічати, що і як впливає на ваш стан.