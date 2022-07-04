Как перестать заедать стресс: 6 советов, которые действительно работают

Это отражается как на выборе продуктов (больше "быстрых" = готовых блюд, рафинированных углеводов (печенье, хлопья, готовые завтраки, крекеры), так и на изменении мотивации что-то приготовить, вовремя поесть, и продумать рацион.

Каждый день наш организм принимает на себя удары, в потоке плохих и хороших новостей. И каждый из нас справляется со стрессом по-разному. Стресс, а точнее кортизол, гормон стресса, напрямую влияет на пищевое поведение и привычки.

Диетолог Наталья Самойленко дала в Instagram 6 советов, которые смогут помочь справиться с данной проблемой.

Как перестать заедать стресс:

1. Ешьте регулярно.

Старайтесь базово следовать 3-х кратному графику питания. При необходимости между приемами пищи делайте полезные перекусы, например, фруктами, ягодами, орехами или йогуртом без добавок. Режим - это важно. Пропущенный основной прием пищи увеличивает риски переесть либо за счет следующего, либо подключая постоянные "подкусы" в течение дня.

2. Сбалансированная и полноценная тарелка.

Обязательно источник клетчатки, которая долго переваривается и дает чувство долгого насыщения (овощи/фрукты/ягоды), высококачественный белок (яйца, рыба, нежирное мясо, сыр, птица, бобовые), сложные углеводы (крупы, хлеб, макароны из цельного зерна), полезные жиры (растительное масло, орехи, семена, авокадо).

3. Сосредоточьтесь на самом процессе употребления пищи.

Ничего не произойдет, если 20 минут вы просто сознательно и сосредоточенно уделите внимание только приему пищи. С секундомером сидеть не нужно, но медленно пережевывайте и наслаждайтесь трапезой.

4. Высыпайтесь

Максимально как можете, учитывая обстоятельства. Старайтесь создать условия, которые вас расслабят и вернут часть комфорта засыпания (температура, теплый спектр света, тишина), или же обратитесь к врачу, который посоветует, как решить эту проблему вспомогательными средствами. Но, гигиена сна - это номер 1.

5. Вода.

Не устаю повторять каждому, нужно пить достаточно воды. Не обязательно 8 стаканов, но возьмите за полезную привычку утром выпить натощак стаканчик воды, пополняя водный баланс в течение дня.

6. Не заедайте свои эмоции

Как перестать заедать стресс (фото: instagram.com/samoylenko_diet)