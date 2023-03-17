На всі випадки життя: ось які речі повинні лежати у сумочці кожної жінки

Вологі серветки

Серветки врятують, якщо ви випадкового забруднились. Також на вулиці обличчя припадає пилом, а до кінця дня макіяж починає стиратися. Саме в ці моменти вам необхідні серветки.

Силіконова складна чашка

Це компактна альтернатива звичайній чашці. Її можна наповнювати як холодними, так і гарячими напоями. У складеному вигляді вона нагадує кришку від банки, займаючи мінімум місця в сумці.

Улюблені батончики

Покладіть невеликий протеїновий батончик, горіхи або маленьку шоколадку, щоб смачно перекусити. Це допоможе швидко вгамувати голод.

Пилочка для нігтів

Маленька пилочка стане в пригоді, якщо ви зламаєте ніготь. Вона також може заточити олівець, видалити ковтунці з одягу чи бруд із замшевого взуття.

Засоби жіночої гігієни

Найчастіше ці продукти можна зустріти в жіночій сумочці, особливо в певні дні менструального циклу. Але їх також можна використовувати в екстрених ситуаціях.

Наприклад, можна перетворити прокладку на м’яку устілку для взуття.

Також, якщо вам натирає взуття, то можна приклеїти шматочок прокладки. Це допоможе вберегтись від мозолів.

Запасні шкарпетки та колготки

Корисно мати запасну пару свіжих шкарпеток або колготок. Це на випадок, якщо щось трапиться з основною парою. Крім того, їх можна використовувати і в інших ситуаціях.

Наприклад, якщо ви поранили руку чи ногу, шкарпетку чи панчоху можна легко перетворити на еластичний бинт.

Шарф-ковдра

Він виготовлений з тонкої натуральної вовни і легко поміщається в сумку або кріпиться на її ручку.

Такий шарф може замінити легку куртку, перетворитися на подушку або стати теплою ковдрою.

Готівка

Цієї суми має вистачити, щоб повернутися додому, якщо ви загубите сумку з гаманцем і телефоном усередині. Покладіть ці гроші не в сумку, а у кишеню джинсів.