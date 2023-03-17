На все случаи жизни: вот какие вещи должны лежать в сумочке каждой женщины

Влажные салфетки

Салфетки спасут, если вы случайного запачкались. Также на улице лицо пылится, а к концу дня макияж начинает стираться. Именно в эти моменты вам нужны салфетки.

Силиконовая складная чашка

Это компактная альтернатива обычной чашке. Ее можно наполнять как холодными, так и горячими напитками. В сложенном виде она напоминает крышку от банки, занимая минимум места в сумке.

Любимые батончики

Положите небольшой протеиновый батончик, орехи или маленькую шоколадку, чтобы вкусно перекусить. Это поможет быстро утолить голод.

Пилочка для ногтей

Маленькая пилочка пригодится, если вы сломаете ноготь. Она также может заточить карандаш, удалить катышки из одежды или грязь из замшевой обуви.

Средства женской гигиены

Чаще всего эти продукты можно встретить в женской сумочке, особенно в определенные дни менструального цикла. Но их тоже можно использовать в экстренных ситуациях.

К примеру, можно превратить прокладку в мягкую стельку для обуви.

Также, если вам натирает обувь, то можно приклеить кусочек прокладки. Это поможет уберечься от мозолей.

Запасные носки и колготки

Полезно иметь запасную пару свежих носков или колготок. Это на случай, если что-нибудь случится с основной парой. Кроме того, их можно использовать и в других ситуациях.

Например, если вы ранили руку или ногу, носок или чулок можно легко превратить в эластичный бинт.

Шарф-одеяло

Он изготовлен из тонкой натуральной шерсти и легко помещается в сумку или крепится на ее ручку.

Такой шарф может заменить легкую куртку, превратиться в подушку или стать теплым одеялом.

Наличные

Этой суммы должно хватить, чтобы вернуться домой, если вы потеряете сумку с кошельком и телефоном внутри. Положите эти деньги не в сумку, а в карман джинсов.