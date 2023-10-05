Вот какие продукты длительного хранения следует всегда иметь в кладовке
Заранее необходимо убедиться, что ваша кладовка хорошо укомплектован и организована. Следует наполнять ее продуктами, срок годности которых не истекает быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Консервированные овощи
Наполните кладовку консервированными овощами, которые можно добавлять в супы, рагу, пасту и просто добавлять в различные блюда.
Например, помидоры в собственном соке являются хорошим источником витамина С и ликопина. А еще они добавляют больше вкуса и цвета в блюда. Консервированные овощи содержат много клетчатки, что нужно для здорового рациона.
Семена чиа
Это источник клетчатки, белка и здоровых жиров. Семена можно добавить прямо в йогурт, овсяные хлопья или в банку с молоком на ночь.
К тому же такие семена можно длительно храниться в кладовке.
Кокосовое масло
Такое масло обычно используют для приготовления пищи. Если вы хотите хранить банку масла в своей кладовке, то у вас будет около трех лет, прежде чем оно испортится.
Поскольку это насыщенный жир, то есть часто затвердевает при комнатной температуре, то не рекомендуется хранить его в холодильнике или морозильной камере, поскольку его будет слишком трудно использовать.
Рис
Рис - это один из самых универсальных продуктов, который можно использовать в качестве гарнира к большинству блюд. Его тоже относительно легко приготовить.
Продукт можно хранить в своей кладовке в герметичной банке в течение двух лет.
Макароны
Макароны можно хранить в своей кладовке около двух лет. После открытия упаковки с макаронами время сокращается примерно до года.
Мед
Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед нужно хранить в герметичной банке в прохладном и сухом месте.
Следует помнить, что современный мед из магазина не следует хранить долго, ведь в его составе может быть химия.
Арахисовая паста и орехи
1 ст.л. арахисовой пасти содержит 4 г белка, а также полезные жиры - комбинация, которая обеспечит сытость надолго. Кроме того, ее можно есть со многими продуктами - яблоками, бананами, хлебом, вафлями и добавлять к овсянке.
Не лишним будет запастись грецкими орехами, арахисом, фисташками, кешью и миндалем - все эти продукты содержат белок и полезные жиры. Грецкие орехи являются особенно богатым источником растительных омега-3 жирных кислот.
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