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Вот какие продукты длительного хранения следует всегда иметь в кладовке

Четверг 05 октября 2023 17:03
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Вот какие продукты длительного хранения следует всегда иметь в кладовке Какие продукты нужно всегда иметь в кладовке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Заранее необходимо убедиться, что ваша кладовка хорошо укомплектован и организована. Следует наполнять ее продуктами, срок годности которых не истекает быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Консервированные овощи

Наполните кладовку консервированными овощами, которые можно добавлять в супы, рагу, пасту и просто добавлять в различные блюда.

Например, помидоры в собственном соке являются хорошим источником витамина С и ликопина. А еще они добавляют больше вкуса и цвета в блюда. Консервированные овощи содержат много клетчатки, что нужно для здорового рациона.

Семена чиа

Это источник клетчатки, белка и здоровых жиров. Семена можно добавить прямо в йогурт, овсяные хлопья или в банку с молоком на ночь.

К тому же такие семена можно длительно храниться в кладовке.

Кокосовое масло

Такое масло обычно используют для приготовления пищи. Если вы хотите хранить банку масла в своей кладовке, то у вас будет около трех лет, прежде чем оно испортится.

Поскольку это насыщенный жир, то есть часто затвердевает при комнатной температуре, то не рекомендуется хранить его в холодильнике или морозильной камере, поскольку его будет слишком трудно использовать.

Рис

Рис - это один из самых универсальных продуктов, который можно использовать в качестве гарнира к большинству блюд. Его тоже относительно легко приготовить.

Продукт можно хранить в своей кладовке в герметичной банке в течение двух лет.

Макароны

Макароны можно хранить в своей кладовке около двух лет. После открытия упаковки с макаронами время сокращается примерно до года.

Мед

Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед нужно хранить в герметичной банке в прохладном и сухом месте.

Следует помнить, что современный мед из магазина не следует хранить долго, ведь в его составе может быть химия.

Арахисовая паста и орехи

1 ст.л. арахисовой пасти содержит 4 г белка, а также полезные жиры - комбинация, которая обеспечит сытость надолго. Кроме того, ее можно есть со многими продуктами - яблоками, бананами, хлебом, вафлями и добавлять к овсянке.

Не лишним будет запастись грецкими орехами, арахисом, фисташками, кешью и миндалем - все эти продукты содержат белок и полезные жиры. Грецкие орехи являются особенно богатым источником растительных омега-3 жирных кислот.

Ранее мы сообщали, какие вещи категорически нельзя хранить в кладовке.

Также мы писали, какие продукты нельзя есть на борту самолета.

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