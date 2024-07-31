Ось які продукти треба їсти, щоб жир з живота назавжди пішов

Зайвий жир часто опускається на живіт, і це може спричинити проблеми зі здоров’ям, окрім зовнішнього вигляду. Надлишок абдомінального жиру пов’язаний із захворюваннями серця та діабетом 2 типу. На жаль, цього жиру важко позбутися.

Але є певні продукти, які допоможуть вам забути про жир на животі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Healthygem.

Які продукти треба їсти, щоб позбутися жиру на животі

У 2018 році дослідження в Pharmacological Research показало, що варені артишоки допомагають людям підтримувати здорову вагу. Вчені приписують артишоку унікальну форму клітковини, інулін. Ця клітковина сприяє розвитку здорових кишкових бактерій, і так, це впливає на жир на животі.

У 2016 році в дослідженні Genome Biology було зазначено, що люди зі здоровими кишковими бактеріями рідше накопичують жир на животі. Крім того, один артишок містить сім грамів клітковини при 25 калоріях.

Червоний перець

Дослідження, опубліковане в Obesity Open Access, показало вплив екстракту перцю чилі, якщо його їсти щодня. За словами дослідників, перець чилі спалює додаткові 116 калорій на день, що становить додатковий кілограм за 30 днів.

Чарівним інгредієнтом чилі є капсаїцин, речовина, яка надає перцю гостроти. Капсаїцин знижує апетит і підвищує відчуття ситості. І згідно з дослідженнями перець чилі також може прискорити метаболізм, що призводить до подальшої втрати жиру.

Рідка їжа

Вживання рідкої їжі має інший вплив на ваше тіло, ніж тверда їжа. Згідно з дослідженням Європейського журналу клінічного харчування, суп дає людям більше ситості, ніж тверда їжа. Чим ситішими ви почуваєтесь, тим менше калорій ви споживаєте, що може допомогти вам схуднути. Але це не означає, що ви повинні їсти суп під час кожного прийому їжі.

У 2007 році вчені з Пенсильванського університету виявили, що вживання супу перед їжею обмежує кількість споживаних калорій. Маленька миска супу може творити чудеса для зменшення жиру на животі.

Кисломолочний сир

Його білок, казеїн, повільно надходить в організм і нарощує м’язи.Якщо вам хочеться перекусити пізно ввечері, зверніть увагу на кисломолочний сир. Поєднуйте його з ягодами.

Більше бобових

Під час дослідження 2016 року учасникам давали 3/4 склянки бобів на день. Ця невелика порція допомогла людям почуватися ситішими на 31%, що сприяло зниженню ваги. Оскільки квасоля забезпечує клітковину та живлення, вона обмежує споживання калорій і запобігає утворенню жиру на животі. Дослідження спостерігало за бобовими, які також є в горосі, нуті та сочевиці. Тож вам не обов’язково щодня їсти одні й ті самі боби, щоб помітити результати.

Йогурт

Хоча вчені сперечаються про взаємозв’язок між вагою та молоком, йогурт має явну здатність боротися з жиром. Дослідники з Університету Теннессі спостерігали за учасниками, які їли знежирений йогурт під час кожного прийому їжі.

Зрештою, ті, хто їв йогурт, втратили на 81% більше жиру на животі та на 22% більше загальної ваги, ніж ті, хто не їв. Однією з найбільших переваг йогурту є високий вміст вітаміну С. На думку вчених, вітамін С допомагає схуднути. Він сприяє розщепленню жиру і прискорює обмін речовин в організмі. Це ще одна вагома причина їсти більше йогурту!

Використовуйте оливкову олію

Маючи 119 калорій на столову ложку, оливкова олія може здатися калорійним продуктом, але це не зовсім так. Дослідження, проведене в Європейському журналі клінічного харчування, спостерігало за тим, як люди вживали оливкову олію протягом трьох років.

Учасники втратили масу тіла, а також мали більшу кількість антиоксидантів у крові. Ось чому деякі експерти рекомендують середземноморську дієту, яка багата оливковою олією. У 2004 році іспанські дослідники повідомили, що традиційна середземноморська дієта значно знижує вагу та сприяє ІМТ. Якщо ви прагнете скинути жир на животі, спробуйте готувати на оливковій олії.

Їжте яйця

Яйця легко готувати, вони містять шість грамів білка при 78 калоріях. Крім того, яйця можуть допомогти людям схуднути більше, ніж інші продукти.

У 2005 році дослідження в Міжнародному журналі ожиріння порівнювало сніданок з бейглів і двох яєць, обидва з яких мали однакову кількість калорій.

Ті, хто їв яйця, втратили 34% жиру на животі та збільшили вагу на 65%.

Їжте банани

Банани - це їжа, яку можна швидко взяти з собою, і вона має деякі важливі переваги. Цей фрукт багатий здоровою клітковиною, яка може допомогти спалювати жир, а також довше підтримувати відчуття ситості.

Банани містять неперетравлювані волокна, які спонукають організм спалювати жир для отримання енергії замість вуглеводів. Цей фрукт має погану репутацію через високий вміст вуглеводів, але в помірних кількостях банани є здоровим варіантом їжі, якщо ви прагнете спалити жир.