Вот какие продукты нужно есть, чтобы жир с живота навсегда ушел

Лишний жир часто опускается на живот, и это может вызвать проблемы со здоровьем, кроме внешнего вида. Избыток абдоминального жира связан с заболеваниями сердца и диабетом 2 типа. К сожалению, от этого жира трудно избавиться.

Но есть некоторые продукты, которые помогут вам забыть о жире на животе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthygem.

Какие продукты нужно есть, чтобы избавиться от жира на животе

В 2018 году исследование в Pharmacological Research показало, что вареные артишоки помогают людям поддерживать здоровый вес. Ученые приписывают артишоку уникальную форму клетчатки, инулин. Эта клетчатка способствует развитию здоровых кишечных бактерий, и да, это влияет на жир на животе.

В 2016 году в исследовании Genome Biology было отмечено, что люди со здоровыми кишечными бактериями реже накапливают жир на животе. Кроме того, один артишок содержит семь граммов клетчатки при 25 калориях.

Красный перец

Исследование, опубликованное в Obesity Open Access, показало влияние экстракта перца чили, если его есть каждый день. По словам исследователей, перец чили сжигает дополнительные 116 калорий в день, что составляет дополнительный килограмм за 30 дней.

Очаровательным ингредиентом чили является капсаицин, вещество, придающее перцу остроты. Капсаицин понижает аппетит и увеличивает чувство сытости. И согласно исследованиям перец чили также может ускорить метаболизм, что приводит к дальнейшей потере жира.

Жидкая пища

Употребление жидкой пищи имеет другое влияние на ваше тело, чем твердая пища. Согласно исследованию Европейского журнала клинического питания, суп дает людям больше сытости, чем жесткая пища. Чем сильнее вы чувствуете себя, тем меньше калорий вы потребляете, что может помочь вам похудеть. Но это не значит, что вы должны есть суп во время каждого еды.

В 2007 году ученые из Пенсильванского университета обнаружили, что употребление супа перед едой ограничивает количество потребляемых калорий. Маленькая миска супа может творить чудеса для уменьшения жира на животе.

Творог

Его белок, казеин, медленно поступает в организм и наращивает мышцы. Если вам хочется перекусить поздно вечером, обратите внимание на творог. Сочетайте его с ягодами.

Больше бобовых

Во время исследования 2016 участникам давали 3/4 стакана бобов в день. Эта небольшая порция помогла людям чувствовать себя более сытыми на 31%, что способствовало снижению веса.

Поскольку фасоль обеспечивает клетчатку и питание, она ограничивает потребление калорий и предотвращает образование жира на животе. Исследование наблюдало за бобовыми, которые также есть в горохе, нуте и чечевице. Поэтому вам не обязательно каждый день есть одни и те же бобы, чтобы заметить результаты.

Йогурт

Хотя ученые спорят о взаимосвязи между тяжестью и молоком, йогурт обладает явной способностью бороться с жиром. Исследователи из Университета Теннесси наблюдали за участниками, которые ели обезжиренный йогурт во время каждого еды.

В конце концов те, кто ел йогурт, потеряли на 81% больше жира на животе и на 22% больше общего веса, чем те, кто не ел. Одним из самых больших преимуществ йогурта является высокое содержание витамина С. По мнению ученых, витамин С помогает похудеть. Он способствует расщеплению жира и ускоряет обмен веществ в организме. Это еще одна веская причина есть больше йогурта!

Используйте оливковое масло

Имея 119 калорий на столовую ложку, оливковое масло может показаться калорийным продуктом, но это не совсем так. Исследование, проведенное в Европейском журнале клинического питания, наблюдало за тем, как люди употребляли оливковое масло в течение трех лет.

Участники потеряли массу тела, а также имели большее количество антиоксидантов в крови. Вот почему некоторые эксперты рекомендуют средиземноморскую диету, богатую оливковым маслом. В 2004 году испанские исследователи сообщили, что традиционная средиземноморская диета значительно снижает вес и способствует ИМТ. Если вы хотите сбросить жир на животе, попробуйте готовить на оливковом масле.

Ешьте яйца

Яйца легко готовить, содержат шесть граммов белка при 78 калориях. Кроме того, яйца могут помочь людям похудеть больше, чем другие продукты.

В 2005 году исследование в Международном журнале ожирения сравнивало завтрак из бейглов и двух яиц, оба из которых имели одинаковое количество калорий.

Те, кто ел яйца, яйца потеряли 34% жира на животе и увеличили вес на 65%.

Ешьте бананы

Бананы - это еда, которую можно быстро взять с собой, и она имеет некоторые важные преимущества. Этот фрукт богат здоровой клетчаткой, которая может помочь сжигать жир, а также дольше поддерживать чувство сытости.

Бананы содержат неперевариваемые волокна, побуждающие организм сжигать жир для получения энергии вместо углеводов. Этот фрукт имеет плохую репутацию из-за высокого содержания углеводов, но в умеренных количествах бананы являются здоровым вариантом еды, если вы хотите сжечь жир.