Вот какие ошибки "убивают" вашу молодость каждый день

Каждая женщина мечтает как можно дольше сохранить здоровье и молодость. Однако иногда образ жизни приводит к обратному эффекту. Некоторые ежедневные ошибки провоцируют преждевременное старение.

Об этом сообщила нутрициолог и терапевт Оля Абдулоева-Барова в Instagram .

Меньше сахара

Эксперт советует заменить сахар медом, чаще перекусывайте фруктами и сухофруктами. Также не забывайте и о скрытых сахарах (в соусах, кетчупах и готовых блюдах).

Важно знать, что молекулы сахара разрушат коллаген - структурный белок кожи, обеспечивающий ее эластичность и упругость. После этого появятся морщинки, а в других тканях организма ускорится старение.

Также нарушится обмен веществ, кальций вымывается из костей, и они станут более хрупкими. Отложится жир, а люди с лишним весом будут выглядеть значительно старше.

Избегайте жареной пищи с аппетитной корочкой

Именно такая пища вызовет воспаление кожи, разрушит ее нормальную структуру, поэтому человек будет выглядеть старше.

Также не добавляйте в салаты рафинированные масла, которые в процессе производства превратились в трансжиры. Не готовьте на маргарине или на 72% сливочном масле - гормональные проблемы и набор лишнего веса гарантированы.

Алкоголь

Алкоголь является одним из важнейших факторов старения. Многие алкогольные напитки на самом деле десерты, ведь в них много сахара. Лучше всего пить сухое вино или текилу. Если вы пили, проведите профилактику обезвоживания очищенной водой, зелеными и травяными чаями.

Меньше соли

Куда приходит соль, оттуда уходит вода, и если вы едите пищу с высоким содержанием соли, она может вытягивать воду из клеток и обезвоживать организм. Когда вы обезвожены, то чувствуете усталость, из-за которой вы выглядите уставшим.

Энергетические напитки

Энергетические напитки могут повлиять на вашу улыбку. Эти напитки могут повредить эмаль на зубах в восемь раз больше, чем обычная сладкая газировка. В результате зубы станут желтыми.