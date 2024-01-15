Вот какие ошибки делают все, когда вешают шторы в доме

Шторы - прекрасный способ улучшить внешний вид комнаты. Однако частые ошибки при вывешивании приводят к плохому виду. Плохо повешенные шторы превратят потрясающую комнату в беспорядок, ведь они привлекают много внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Слишком низко висит карниз

Руководитель студии дизайна интерьера Шалин Гангули рассказал, что неправильное размещение высоты является распространенной ошибкой.

Когда длина карниза, недостаточная с обеих сторон окна, шторы в интерьере выглядят натянутыми, из-за чего комната становится визуально меньше, чем есть на самом деле.

При выборе длины добавьте несколько дополнительных сантиметров с каждой стороны окна, чтобы обеспечить правильный размер карниза.

Слишком длинные или короткие шторы

При выборе штор легко прогадать с длиной.

Некоторые вешают карниз ниже, пытаясь получить шторы нужной длины, но это делает их явно не пропорциональными.

Использование слишком коротких штор может "подорвать" общую эстетику, поэтому выбирайте длину до пола. Лучше не торопиться, чтобы тщательно измерить и все спланировать заранее.

С другой стороны, ваши шторы могут быть слишком длинными. Эту ошибку можно легко исправить. Если вы по ошибке приобрели слишком длинные шторы, можно обрезать их и подшить до нужной длины.

Ширина штор

При выборе штор люди часто ошибаются с размером, не рассчитывая требуемый запас для красивых складок. В результате при навеске шторы выглядят растянутыми.

Если вы не можете найти готовые шторы нужной ширины, лучше сделать их по заказу соответствующего размера.

Выбор формы

Цвет и толщина штор может повлиять как на ее работу, так и внешний вид. Подумайте о сочетании различных вариантов, чтобы получить самое лучшее.

К примеру, если вам нужен мягкий воздушный вид штор в вашей спальне и нужен эффект затемнения утром, то можно установить двойные карнизы, чтобы все соединить.

Все аксессуары, например веревки и застежки можно добавить, чтобы шторы лучше соответствовали стилю интерьера.

Как повесить шторы

Один из самых распространенных и популярных способов крепления штор - установка карниза. Карнизы бывают пластиковые, деревянные и металлические. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Один довольно распространенный и популярный способ крепления штор - это использование специальных крючков. Такие крепления бывают разных видов и крепятся по-разному.

Крепление крючков непосредственно к стене - это универсальный способ, позволяющий разместить шторы в любом месте комнаты.

Крючки можно расположить горизонтально, вертикально, под углом - как вам нужно и удобно для дизайна. Чтобы надежно закрепить крючки на стене, нужно предварительно просверлить в ней отверстия, вставить дюбеля и вкрутить шурупы. Расстояние между крючками рассчитывается исходя из ширины штор.

Крепление крючков к раме окна удобно тем, что не нужно дополнительно сверлить стены. В таком случае крючки цепляются за края оконной рамы.