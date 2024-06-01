Ось які помилки покупців не подобаються продавцям на ринку: список

Торг за ціни

Здійснюючи покупки на фермерських ринках, ви можете робити покупки безпосередньо в людей, які відповідають за їжу. Завдяки цьому унікальному досвіду деякі покупці думають, що вони можуть попросити знижки або домовитися про ціну. Однак, цього вони не зробили б в продуктовому магазині.

Торгуючись щодо ціни ви знецінюєте не лише сам товар, а й людину, яка витратила на це час.

"Засмучує, коли клієнт, як правило, турист наполягає на домовленості про ціну за шматочок сиру", - розповіла Анджела Міллер.

Скарги на витрати

Іноді клієнти виходять з дорогого автомобіля, підходять з принизливим ставленням і скаржиться на вартість товарів. Тоді фермери або продавці намагаються розповісти про свої методи виробництва.

Дозволяють дітям бігати

Фермерські ринки - це місце для всієї родини, але батьки все одно повинні стежити за своїми дітьми, як і будь-де в іншому місці.

"Ми любимо бачити сім’ї з дітьми на фермерських ринках, але, будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми", - розповів продавець Шмідт.

Він пригадав випадок, коли одна дитина розбила цілий ящик з яйцями.

"Була маленька дівчинка, яка відкрила кілька бальзамів для губ, які були запечатані", - розповіли інші продавці.

Пробують їжу

Мати можливість спробувати продукти перед покупкою є однією з переваг покупки на ринку. Але якщо ви знаєте, що не бажаєте щось купувати або це не буде частиною вашого бюджету, то не варто просити спробувати продукт.

Є також певні предмети, які не варто чіпати, як-от мило ручної роботи, до якого покупці можуть захотіти доторкнутися та понюхати.

Фотографують продукти, не купуючи їх

На жвавих фермерських ринках покупець, який закриває красиву вітрину лише для того, щоб зробити кілька селфі, дуже дратує продавців.

Краще попросити дозволу у продавця, щоб сфотографувати його прилавок або вітрину. Якщо вони скажуть "так", переконайтеся, що не заважаєте іншим робити покупки.

Приїхати до відкриття або після закриття

Ринки мають встановлений графік роботи, як і будь-який роздрібний магазин. Різниця в тому, що немає дверей, які замикаються та відмикаються.

Коли хтось приходить раніше і просить продати йому щось, то це не подобається продавцям, адже вони ще не готові до роботи.

Те саме стосується приходу на ринок під час закриття.