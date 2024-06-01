Вот какие ошибки покупателей не нравятся продавцам на рынке: список

Торг за цены

Совершая покупки на фермерских рынках, вы можете делать покупки непосредственно у людей, отвечающих за еду. Благодаря этому уникальному опыту некоторые покупатели думают, что они могут попросить скидки или договориться о цене. Однако этого они не сделали бы в продуктовом магазине.

Торгуясь относительно цены вы обесцениваете не только сам товар, но и человека, который потратил на это время.

"Смущает, когда клиент, как правило, турист настаивает на договоренности о цене за кусочек сыра", - рассказала Анджела Миллер.

Жалобы на расходы

Иногда клиенты выходят из дорогого автомобиля, подходят с унизительным отношением и жалуется на стоимость товаров. Тогда фермеры или продавцы пытаются рассказать своих методах производства.

Позволяют детям бегать

Фермерские рынки - это место для всей семьи, но родители все равно должны следить за своими детьми, как и где бы то ни было.

"Мы любим видеть семьи с детьми на фермерских рынках, но, пожалуйста, следите за своими детьми", - рассказал продавец Шмидт.

Он вспомнил случай, когда один ребенок разбил целый ящик с яйцами.

"Была маленькая девочка, которая открыла несколько бальзамов для губ", - рассказали другие продавцы.

Пробуют еду

Иметь возможность попробовать продукты перед покупкой является одним из преимуществ покупки на рынке. Но если вы знаете, что не хотите что-либо покупать или это не будет частью вашего бюджета, то не стоит просить попробовать продукт.

Есть также определенные предметы, которые не стоит трогать, например мыло ручной работы, к которому покупатели могут захотеть прикоснуться и понюхать.

Фотографируют продукты, не покупая их

На оживленных фермерских рынках покупатель, закрывающий красивую витрину только для того, чтобы сделать несколько селфи, очень раздражает продавцов.

Лучше попросить у продавца разрешения, чтобы сфотографировать его прилавок или витрину. Если они скажут "да", убедитесь, что не мешаете другим делать покупки.

Приехать к открытию или после закрытия

Рынки имеют установленный график работы, как любой розничный магазин. Разница в том, что нет дверей, которые запираются и отпираются.

Когда кто-то приходит раньше и просит продать ему что-то, то это не нравится продавцам, ведь они еще не готовы к работе.

То же касается прихода на рынок во время закрытия.