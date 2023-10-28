Зіпсується одяг у машина: ось яких помилок потрібно уникати під час прання

Не розділення речей за кольорами

Варто пам'ятати, що білий, світлий, темний та делікатний одяг потрібно прати окремо. В іншому випадку колір ваших речей може змінитися.

До того ж особливо часто кольори змішуються при гарячому пранні.

Перевантаження пральної машини

Не варто класти в барабан все й одразу. Все тому, що якісного результату не буде і прилад може пошкодитися.

Наповнювати барабан потрібно приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця для того, щоб можна було просунути долоню між краєм барабана та одягом. У тісноті одяг більше тертиметься один об одного, що призведе до зношування тканини.

Велика кількість порошку

Якщо додати занадто багато порошку, то утвориться багато піни і одяг погано прополощеться.

В результаті чого на вашому одязі може утворитися липка плівка. Тому варто дотримуватись рекомендацій, які вказані в інструкції на пральному порошку.

Нехтування приладом

Пральні машини необхідно регулярно чистити, щоб запобігти появі плісняви та вапняного нальоту.

Варто раз у деякий час запускати гарячий цикл з невеликою кількістю оцту - це видалить небажані запахи і бруд. Також потрібно протирати дверцята й ущільнювач пральної машини після кожного прання, прибираючи зайву воду.

Якого режиму прання уникати

Швидке прання - один із режимів пральної машинки, який стане в пригоді, коли одяг потрібно привести до ладу в найкоротші терміни. Залежно від моделі приладу, речі на такій програмі перуться від 15 до 40 хвилин. Але підходить він далеко не завжди.

Одним із головних мінусів є якість прання. При режимі швидкого прання сам процес займає десь третину від загального часу - сильні забруднення просто не встигнуть вивестися. До того ж, температура води не нагрівається вище 40 градусів. Тому, використовуйте цей варіант, якщо речі потрібно просто освіжити.