Испортится одежда в машина: вот каких ошибок нужно избегать во время стирки

Не разделение вещей по цвету

Следует помнить, что белую, светлую, темную и деликатную одежду нужно стирать отдельно. В противном случае цвет ваших вещей может измениться.

К тому же особенно часто цвета смешиваются при горячей стирке.

Перегрузка стиральной машины

Не стоит класть в барабан все сразу. Все потому, что качественного результата не будет, и прибор может повредиться.

Наполнять барабан нужно примерно на три четверти, оставляя достаточно места для того, чтобы можно было продвинуть ладонь между краем барабана и одеждой. В тесноте одежда будет больше тереться друг о друга, что приведет к износу ткани.

Большое количество порошка

Если добавить слишком много порошка, то образуется много пены и одежда плохо прополощется.

В результате чего на вашей одежде может образоваться липкая пленка. Поэтому следует придерживаться рекомендаций, указанных в инструкции на стиральном порошке.

Пренебрежение прибором

Стиральные машины необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить появление плесени и известкового налета.

Следует раз в некоторое время запускать горячий цикл с небольшим количеством уксуса - это удалит нежелательные запахи и грязь. Также нужно протирать дверцу и уплотнитель стиральной машины после каждой стирки, убирая лишнюю воду.

Какого режима стирки избегать

Быстрая стирка - один из режимов стиральной машинки, который пригодится, когда одежду нужно привести в порядок в кратчайшие сроки. В зависимости от модели прибора вещи на такой программе стираются от 15 до 40 минут. Но подходит он далеко не всегда.

Одним из главных минусов есть качество стирки. При режиме быстрой стирки сам процесс занимает где-то треть от общего времени - сильные загрязнения просто не успеют вывестись. К тому же температура воды не нагревается выше 40 градусов. Поэтому используйте этот вариант, если вещи нужно просто освежить.