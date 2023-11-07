Ось які ознаки вказують, що у вас є проблеми з нирками: 10 важливих сигналів

Надмірна втома

Нирки фільтрують відходи з крові та виводять їх із сечею. Коли нирки працюють неправильно, то в організмі можуть накопичуватися токсини. І однією з найпоширеніших ознак є втома. Ви почуваєтеся стомленими, слабкими чи маєте проблеми з концентрацією уваги.

Нирки виробляють гормон, який змушує організм виробляти еритроцити. Якщо їх менше, ваша кров не зможе доставляти м'язам та мозку стільки кисню, скільки їм необхідно.

Поганий сон

Дослідження показують можливий зв'язок між апное уві сні та хронічною хворобою нирок (ХХН), яка згодом ушкоджує ваші органи та може призвести до ниркової недостатності.

Апное уві сні може частково ушкоджувати нирки, не дозволяючи організму отримувати достатню кількість кисню. ХХН може викликати апное уві сні через звуження горла, накопичення токсинів та інших причин.

Свербіж шкіри

Сверблячка шкіри з'являється, якщо нирки не можуть вивести токсини, і вони накопичуються в крові. Це може викликати не тільки свербіж по всій шкірі, але й висипання.

Згодом ваші нирки можуть виявитися не в змозі збалансувати мінерали та поживні речовини в організмі. Це призводить до мінеральних і кісткових захворювань, через які шкіра стає сухою і сверблячою.

Опухле обличчя та ноги

Коли нирки не можуть позбутися натрію, в організмі починає накопичуватися рідина. Це призводить до набрякання рук, ступнів, кісточок, ніг або обличчя. Ви можете помітити набряки, особливо на ступнях та кісточках. А білок, що виділяється із сечею, може виявлятися у вигляді набряклості навколо очей.

М'язові спазми

Судоми в ногах та інших місцях можуть бути ознакою поганої функції нирок. Дисбаланс рівнів натрію, кальцію, калію та інших електролітів може порушувати роботу м'язів та нервів.

Задишка

Коли у вас проблеми з нирками, ваші органи не виробляють достатньо гормону еритропоетину. Гормони сигналізують вашому організму про необхідність вироблення еритроцитів. Без нього ви можете отримати анемію та задишку.

Інша причина - скупчення рідини. При такому ускладненні ви відчуватимете, що вам важко відпочити. У більш серйозних випадках у вас з'явиться відчуття в позі, лежачи, що ви тонете.

Туман у голові

Коли нирки недостатньо фільтрують всі відходи з вашого тіла, токсини можуть впливати на ваш мозок. Анемія також може блокувати доступ до мозку кисню, якого він потребує. Ви можете відчувати запаморочення, проблеми з концентрацією та пам'яттю. Можуть виникнути проблеми навіть під час вирішення простих завдань.

Поганий апетит

Захворювання нирок може спричиняти нудоту, блювання або розлад шлунка. Це може позбавити вас апетиту та потягу до їжі. А часом це призводить до втрати ваги.

Неприємний запах із рота

Коли нирки не можуть фільтрувати відходи, це викликає стан, який називається уремією. Через нього з'являється неприємний запах із рота. Токсини в крові можуть надавати їжі металічний присмак чи просто неприємний.

Піниста, коричнева або кривава сеча

Пухирчаста сеча може бути ознакою занадто великої кількості білка, що називається альбуміном. Це зазвичай наслідок проблем із нирками. Також варто звернути увагу на коричневу або дуже бліду сечу - вони вказують на проблеми з нирками.

Порушення функції нирок також може призвести до потрапляння крові до сечового міхура. Кров у сечі може бути викликана камінням у нирках, пухлинами чи інфекціями.