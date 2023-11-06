Неочевидні ранні ознаки діабету: не пропустіть ці важливі сигнали

Діабет розвивається поступово і зазвичай діагноз ставлять людині вже тоді, коли хвороба почалася та прогресує. Перші ознаки діабету часто списують на різні інші стану організму.

Які ранні симптоми можуть вказувати на розвиток діабету, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Ранні ознаки діабету

Більшість ранніх симптомів пов'язані з підвищеним рівнем глюкози у крові. Але ці симптоми можуть бути настільки слабкими, що ви можете їх просто не помітити.

Але частіше буває у розвитку діабету II типу. Багато людей не усвідомлюють, що у них є проблеми зі здоров'ям, доки у них не виникнуть проблеми через довгостроковий негативний вплив.

Медики наголошують, що при діабеті I типу симптоми починають проявлятися значно швидше – від кількох днів до кількох тижнів. І часом вони значно важчі.

Ранні ознаки будь-якого діабету

Голод та втома. Ваше тіло перетворює їжу, яку ви їсте, на глюкозу. Клітини використовують для отримання енергії. Але вашим клітинам також потрібний інсулін, щоб цю глюкозу засвоювати.

Якщо організм не виробляє достатньої кількості інсуліну або клітини чинять опір тому інсуліну, який виробляє організм, глюкоза в них не потрапляє й у вас немає енергії. Це може викликати сильний та частий голод, а також підвищену втому.

Часте сечовипускання та сильна спрага. Середня людина зазвичай ходить у туалет від 4 до 7 разів на добу. Але при появі діабету сечовипускання може бути значно частіше. Зазвичай організм реабсорбує глюкозу, коли вона проходить через нирки.

Коли діабет підвищує рівень цукру в крові, нирки можуть не в змозі повернути його назад. Організм при цьому починає виробляти більше сечі, а це потребує рідини. Тому людина починає відчувати сильну спрагу та часті позиви до туалету.

Сухість у роті та свербіж шкіри. Ваше тіло використовує багато рідини для сечовипускання, а отже, для інших цілей її в організмі майже не залишається. Тому може виникнути зневоднення - сухість у роті, шкірних покривів. А суха шкіра зазвичай свербить.

Розмиті зір. Зміна рівня рідини в організмі може призвести до набрякання лінз в очах. Вони змінюють форму та не можуть навести фокус.

Ранні ознаки діабету II типу

Якщо рівень глюкози в організмі залишається високим протягом тривалого часу, то можуть з'явитися такі симптоми:

Дріжджові інфекції. Вони можуть бути як у жінок, так і у чоловіків. Дріжджі харчуються глюкозою, тому при великій кількості, вони почнуть процвітати. Інфекція може проявитися в будь-якій теплій та вологій складці – між пальцями ніг, під грудьми, усередині або навколо статевих органів.

Повільно гояться порізи або виразки. Згодом високий рівень цукру в крові може вплинути на кровотік і викликати ушкодження нервів, через що організму буде складніше загоювати рани.

Біль чи оніміння у ступнях чи ногах. Це ще один результат ушкодження нервів.

Ранні ознаки діабету І типу

Незапланована втрата ваги. Тіло не може отримати енергію з їжі й тому починає спалювати м'язи та жир. Ваш раціон може зовсім не змінитися, але вага почне швидко йти.

Нудота та блювання. Коли тіло вдається до спалювання жиру, воно виробляє кетони. Вони мають властивість накопичуватися в організмі. Як тільки їх кількість у крові набереться до небезпечного рівня, це може спричинити небезпечний стан - діабетичний кетоацидоз. Перша його ознака - нудота та блювання.