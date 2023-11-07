Вот какие признаки указывают, что у вас есть проблемы с почками: 10 важных сигналов

Чрезмерная усталость

Почки фильтруют отходы из крови и выводят их с мочой. Когда почки работают неправильно, в организме могут накапливаться токсины. И одним из распространенных признаков является усталость. Вы чувствуете себя утомленными, слабыми или имеете проблемы с концентрацией внимания.

Почки вырабатывают гормон, который заставляет организм вырабатывать эритроциты. Если их меньше, ваша кровь не сможет доставлять мышцам и мозгу столько кислорода, сколько им необходимо.

Плохой сон

Исследования показывают возможную связь между апноэ во сне и хронической болезнью почек (ХБП), которая со временем повреждает ваши органы и может привести к почечной недостаточности.

Апноэ во сне может частично повреждать почки, не позволяя организму получать достаточное количество кислорода. ХБП может вызывать апноэ во сне из-за сужения горла, накопления токсинов и других причин.

Зуд кожи

Зуд кожи появляется, если почки не могут вывести токсины, и они накапливаются в крови. Это может вызывать не только зуд по всей коже, но и сыпь.

Со временем ваши почки могут оказаться не в состоянии сбалансировать минералы и питательные вещества в организме. Это приводит к минеральным и костным заболеваниям, из-за которых кожа становится сухой и зудящей.

Опухшее лицо и ноги

Когда почки не могут избавиться от натрия, в организме начинает накапливаться жидкость. Это приводит к опуханию рук, ступней, лодыжек, ног или лица. Вы можете заметить отеки, особенно на ступнях и лодыжках. А белок, выделяющийся с мочой, может проявляться в виде отечности вокруг глаз.

Мышечные спазмы

Судороги в ногах и других местах могут быть признаком плохой функции почек. Дисбаланс уровней натрия, кальция, калия и других электролитов может нарушать работу мышц и нервов.

Одышка

Когда у вас проблемы с почками, ваши органы не производят достаточно гормона эритропоэтина. Гормоны сигнализируют вашему организму о необходимости выработки эритроцитов. Без него вы можете получить анемию и одышку.

Другая причина - скопление жидкости. При таком осложнении вы будете чувствовать, что вам трудно отдышаться. В более серьезных случаях у вас появиться ощущение в позе лежа, что вы тонете.

Туман в голове

Когда ваши почки недостаточно фильтруют все отходы из вашего тела, токсины могут влиять на ваш мозг. Анемия также может блокировать доступ к мозгу кислорода, в котором он нуждается. Вы можете чувствовать головокружение, проблемы с концентрацией и памятью. Могут возникнуть проблемы даже при решении простых задач.

Плохой аппетит

Заболевание почек может вызывать тошноту, рвоту или расстройство желудка. Это может лишить вас аппетита и тяге к пище. А порой это приводит к потере веса.

Неприятный запах изо рта

Когда почки не могут фильтровать отходы, это вызывает состояние, называемое уремией. Из-за него появляется неприятный запах изо рта. Токсины в крови могут придавать еде металлический привкус или просто неприятный.

Пенистая, коричневая или кровавая моча

Пузырчатая моча может быть признаком слишком большого количества белка, называемого альбумином. Это обычно следствие проблем с почками. Также стоит обратить внимание на коричневатую или очень бледную мочу - они указывают на проблемы с почками.

Нарушение функции почек также может привести к попаданию крови в мочевой пузырь. Кровь в моче может быть вызвана камнями в почках, опухолями или инфекциями.