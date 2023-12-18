Ось які обстеження важливо проходити незалежно від віку: не ігноруйте це

Які обстеження проходити у будь-якому віці

Лікарі розповіли, що у будь-якому віці потрібно проходити такі обстеження:

огляд терапевта - один раз на рік

УЗД органів черевної порожнини та малого таза - один раз на 1–2 роки

рентгенографія органів грудної клітки чи флюорографія за показами або щороку, згідно з потребами медогляду за місцем роботи

тестування на гепатити B, С і ВІЛ, якщо людина у групі ризику (був контакт із кров’ю, є часта зміна статевих партнерів, манікюр нестерильними інструментами)

огляд стоматолога - один або двічі на рік

огляд отоларинголога (лор) - один раз на рік

огляд гінеколога - один раз на рік, проведення ПАП-тесту - раз на три роки після 21 року

Обов'язкові обстеження після 40 років

Після 40 років лікарі радять контролювати своє здоров'я так:

контроль тиску - якщо є верхні межі норми, необхідно звернутися до лікаря для нормалізації показників

електрокардіографія чи ехокардіографія покаже роботу вашого серця

вимірювання маси тіла та розрахунок індексу маси тіла - це дозволить побачити, чи немає ожиріння, адже це фактор ризику багатьох захворювань

скринінг колоректального раку - щороку потрібно здавати аналіз калу на приховану кров і робити колоноскопію кожні 10 років

огляд офтальмолога - один раз на два роки (або частіше)

жінкам - УЗД щитоподібної залози, органів малого таза, молочних залоз - один раз на два роки

чоловікам - УЗД щитоподібної залози, черевної порожнини та нирок, передміхурової залози та брахіоцефальних артерій, оскільки чоловіки схильні до серцево-судинних захворювань

Що варто знати усім

Кожен пацієнт, який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.

На прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти: інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію, вимірювання гостроти зору, слуху, отримати направлення для консультації, скринінг на наявність розладів психіки та поведінки, раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.