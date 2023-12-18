Ось які обстеження важливо проходити незалежно від віку: не ігноруйте це

Турбота про здоров’я дуже важлива, адже будь-якому захворюванню легше запобігти, ніж лікувати його. Варто у будь-якому віці проходити певні обстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Лікарі розповіли, що у будь-якому віці потрібно проходити такі обстеження:
Після 40 років лікарі радять контролювати своє здоров'я так:
Кожен пацієнт, який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень.
На прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
Безоплатно можна пройти: інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію, вимірювання гостроти зору, слуху, отримати направлення для консультації, скринінг на наявність розладів психіки та поведінки, раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові.
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