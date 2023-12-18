Вот какие обследования важно проходить независимо от возраста: не игнорируйте это

Забота о здоровье очень важна, ведь любое заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Следует в любом возрасте проходить определенные обследования.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Врачи рассказали, что в любом возрасте нужно проходить следующие обследования:
После 40 лет врачи советуют контролировать свое здоровье так:
Каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований.
На приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на некоторые заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Безвозмездно можно пройти: инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию, измерение остроты зрения, слуха, получить направление для консультации, скрининг на наличие расстройств психики и поведения, раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций передаются половым путем.
Кроме того, пакет включает в себя такие анализы, как: общий анализ крови, мочи; анализ уровня холестерина и глюкозы в крови
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