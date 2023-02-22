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Ось які наслідки для організму спричиняє звичка довго спати

Чим небезпечний надто тривалий сон (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Про шкоду недосипання знають усі, але виявилось, що надто тривалий сон також може мати негативні наслідки для організму і погіршити здоров'я.

Про це розповів психотерапевт Спартак Суббота на своїй сторінці в Instagram.

Які наслідки для організму від недосипання

"Ми всі знаємо, що безсоння шкодить, і фактично одразу відчуваємо на собі наслідки недостатнього сну. Наявні дані лабораторних досліджень також підтверджують, що у тих, хто спить менше за необхідний їм час, частіше починаються проблеми зі здоров'ям, ніж у тих, хто висипається", - пояснює експерт.

Недосипання загрожує наступними наслідками:

  • більша схильність до ожиріння;
  • зростає ризик стати курцем;
  • недосип також пов'язують з високим артеріальним тиском. Що своєю чергою викликає проблеми із серцем;
  • більший ризик захворіти на діабет.

Чим небезпечний надто тривалий сон

"Вчені виявили, що ті, хто спить 9 та більше годин на добу, стикаються зі схожими проблемами. Як приклад - ризик смерті від серцево-судинних захворювань так само підвищений і в тих, хто спав менш ніж 5 годин на день, і в тих, хто спав довше 9 годин", - додає Спартак.

Результати 17 досліджень про сон показують, що ризик ранньої смерті збільшується у тих, хто відхиляється від нормального часу сну у будь-який бік.

"Ризик померти у тих, хто спить недостатньо, на 12% вищий, ніж у тих, хто спав 7-8 годин. Разом з тим, у тих, хто спав занадто довго, ризик смерті вище на 30%", - додає експерт.

Спартак наголошує, що попри результати науковців, не можна стверджувати, що довгий сон шкідливий, оскільки такі результати досліджень можуть бути обумовлені тим, що хворі люди сплять більше. І логічно, що хворі люди частіше помирають.

Нещодавно ми писали про те, яка тривалість сну є найкращою для серця.

Читайте також про те, як нерегулярний сон впливає на серцево-судинну систему.

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