Ось які наслідки для організму спричиняє звичка довго спати

Які наслідки для організму від недосипання

"Ми всі знаємо, що безсоння шкодить, і фактично одразу відчуваємо на собі наслідки недостатнього сну. Наявні дані лабораторних досліджень також підтверджують, що у тих, хто спить менше за необхідний їм час, частіше починаються проблеми зі здоров'ям, ніж у тих, хто висипається", - пояснює експерт.

Недосипання загрожує наступними наслідками:

більша схильність до ожиріння;

зростає ризик стати курцем;

недосип також пов'язують з високим артеріальним тиском. Що своєю чергою викликає проблеми із серцем;

більший ризик захворіти на діабет.

Чим небезпечний надто тривалий сон

"Вчені виявили, що ті, хто спить 9 та більше годин на добу, стикаються зі схожими проблемами. Як приклад - ризик смерті від серцево-судинних захворювань так само підвищений і в тих, хто спав менш ніж 5 годин на день, і в тих, хто спав довше 9 годин", - додає Спартак.

Результати 17 досліджень про сон показують, що ризик ранньої смерті збільшується у тих, хто відхиляється від нормального часу сну у будь-який бік.

"Ризик померти у тих, хто спить недостатньо, на 12% вищий, ніж у тих, хто спав 7-8 годин. Разом з тим, у тих, хто спав занадто довго, ризик смерті вище на 30%", - додає експерт.

Спартак наголошує, що попри результати науковців, не можна стверджувати, що довгий сон шкідливий, оскільки такі результати досліджень можуть бути обумовлені тим, що хворі люди сплять більше. І логічно, що хворі люди частіше помирають.