Медики назвали щоденну звичку, яка "садить" серце: дослідження

Американські кардіологи провели дослідження, аби визначити, як нерегулярна тривалість сну впливає на серцево-судинну систему людини. Як виявилось, така розповсюджена звичка, як відсутність режиму нічного відпочинку, згубно відбивається на здоров'ї серця.

Як проводили дослідження

"Це дослідження є одним із перших, у якому представлені докази зв'язку між нерегулярною тривалістю сну та атеросклерозом", - каже провідна авторка дослідження Келсі Фулл, доцент у відділенні епідеміології у Вандербільті.

Вчені провели дослідження, щоб оцінити зв'язок між режимом сну та ризиком розвитку атеросклерозу. У дослідженні взяли участь 2000 пацієнтів віком від 45 до 84 років, що не мали серцево-судинних захворювань.

Учасники протягом 3 років носили наручні пристрої для визначення часу сну та неспання. Вони вимірювали загальну тривалість сну та час, що необхідний людині, аби заснути.

Також учасники заповнили тижневий щоденник сну та взяли участь в одному нічному домашньому дослідженні, де вченні вимірювали дихання пацієнтів, фази сну, пробудження після початку сну та частоту серцевих скорочень.

Вчені також вимірювали артеріальні бляшки в артеріях шиї, товщині комплексу сонних артерій та звуження периферичних артерій.

Що показали результати

Результати показали, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу - утворення бляшок на стінках артерій. Ця хвороба призводить до звуження артерій і блокування припливу крові, кисню та поживних речовин до тіла.

Також зазначається, що атеросклероз може призвести до утворення тромбів. А це збільшує ризик серцевого нападу або інсульту.

Згідно з результатами дослідження, різна тривалість сну (понад 2 години різниці на тиждень) збільшує ймовірність накопичення каротидних бляшок у людини на 12% і підвищує ймовірність звуження периферичних артерій.

Крім того, нерегулярний час сну, що варіювався більш ніж на півтори години на тиждень, збільшував ризики високого рівня кальцію в коронарних артеріях у 1,43 раза.

При цьому медики не виявили зв'язку між нерегулярним часом сну та іншими серцево-судинними захворюваннями.