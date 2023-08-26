Ось які налаштування на телефоні допоможуть не "посадити" зір

В сучасному світі телефони стали майже не від'ємною частиною життя. Однак, люди забувають, що часте користування смартфонами негативно впливає на зір. Однак, є прості функції, які допоможуть зберегти його.

Шифр тексту

Він не повинен бути дрібним, тому зайдіть в розділ "Екран", натисніть "Розмір тексту" і виберіть для себе той, який не змушуватиме очі постійно перевтомлюватися.

Підбір відповідного шрифту допоможе зменшити ризик косоокості, і вам не доведеться більше придивлятися в екран і мружитися. Адже не секрет, що чим сильніше ви напружуєте очі, тим вищий ризик падіння зору.

Автояскравість

Така функція дозволить адаптувати яскравість екрана смартфона до навколишнього середовища, тоді очі будуть менше втомлюватимуться. Найкраща яскравість - у межах 40–60 відсотків.

DC Dimming

Якщо ви активуєте цю функцію, то знизите навантаження на свої очі, тому що смартфон змінюватиме яскравість без мерехтіння, тобто за рахунок зміни напруги.

Така функція є не на всіх пристроях, але там, де вона присутня, вона включається за інструкцією:

відкрийте налаштування смартфона

перейдіть в розділ "Екран"

активуйте перемикач "Усунення мерехтіння" або "DC Dimming"

Що ще допоможе зберегти зір

Також варто тримати гаджет на безпечній відстані від очей (приблизно 40-60 сантиметрів).

До того ж рекомендується робити регулярні перерви у використанні смартфона, особливо при тривалому читанні або перегляді вмісту на екрані. Необхідно дивитися далеко на об'єкти протягом декількох хвилин кожні 20-30 хвилин. Тільки так ви зможете мінімізувати негативний вплив смартфона.

Які продукти покращують зір

Повноцінний раціон дозволяє знизити ризики погіршення зору. Тому, щоб мінімалізувати усі ризики, у раціон потрібно включити такі продукти: