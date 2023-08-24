Чи можуть окуляри погіршити зір при тривалому використанні

Окуляри - це один із найбільш поширених методів для корекції зору. Проте існує думка, що тривале використання окулярів може сприяти його погіршенню.

Що варто знати

За словами фахівця, окуляри не псують зір і це ніяк не можливо..

Якщо присутня міопія, астигматизм чи гіперметропія, то оптична система ока має певні зміни, що не дозволяють картинці сфокусуватись на сітківці, як це в нормі

повинно бути. То окуляри просто допомагають цю картинку перенести на

сітківку - це вся їхня робота.

Зокрема, у правильно підібраних окулярах людина бачить максимально добре без дискомфорту (головокружіння, головного білю).

Не потрібно боятись, якщо є можливість дайте собі шанс бачити світ чіткішим.

Чому падає зір

Експерт каже, що дуже часто зір падає поступово, і людина відповідно звикає, що так бачить, і не відчуває навіть якихось проблем.

"Діти інколи навіть не знають, як це бачити добре, тому ніколи не сваріть їх, чому вони не казали раніше", - йдеться у повідомленні.

Часто люди бояться окулярів, бо думають, що потім без них більше не зможуть. Однак, важливо знати, що зір все одно не відновиться самостійно.

Гострота зору без окулярів буде поступово падати і далі, а в корекції все стане чітким, тому не варто себе обмежувати в цьому - це зручно, комфортно і безпечно.

Важливо пам'ятати, що в окулярах очі не лінуються. Навпаки, без корекції очі не працюють правильно, вони не отримують зорової інформації, яка повинна бути в нормі. Так у дітей розвивається амбліопія (ліниве око) і з часом ні окуляри, ні контактні лінзи, ні лазерна корекція вже не дадуть 100% зору.

Ознаки неправильно підібраних окулярів

Перша ознака неправильного підбору оптики - це, звичайно ж, якість і чіткість зору. Якщо ви напружуєте очі, щоб розглянути текст або зображення, то оптика не виконує свою функцію.

Також виникають такі симптоми: