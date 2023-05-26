Які кольори одягу повнять і візуально підкреслюють проблемні місця

Які кольори повнять

Кольори, які можуть людину повнити, це або білий, або дуже світлі варіанти відтінків.

Світло-сірий колір теж робить людей повнішими, ніж вони є насправді. Загальним фактором для всіх цих кольорів є їхня яскравість. Яскравість при цьому означає не насиченість чи помітність кольору, а те, наскільки світлим він здається сам по собі, без додавання білого.

Максимально яскравим кольором є білий. Відтінок із найбільшою яскравістю - жовтий, а з найменшою - синій.

Як візуально схуднути

Чорний - це єдиний колір, який допоможе приховати усі недоліки на тілі та зайві кілограми.

Не одягайтеся виключно у все темне. А якщо це сталося, обов'язково розбавте свій образ яскравими аксесуарами.

Важливо, що правильно підібрана спідниця візуально подовжить ваш силует, а ось за допомогою штанів домогтися такого ефекту складніше.

На другому місці червоний колір - він забезпечує свіжіший, здоровіший і стрункіший вигляд. Такий колір робить людей більш привабливими та впевненими.

Якщо ви хочете приховати свої форми, уникайте великих принтів на одязі, адже вони можуть збільшувати форми. Також варто відмовитись від вертикальних смуг, горошку, леопарду чи зебри.

Дотримуйтеся однотонних кольорів - це гарантія того, що ви будете виглядати стрункішими.