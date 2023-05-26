Какие цвета одежды полнят и визуально подчеркивают проблемные места

Какие цвета полнят

Цвета, которые могут человека полнить, это либо белый, либо очень светлые варианты оттенков.

Светло-серый цвет тоже делает людей полнее, чем они есть на самом деле. Общим фактором для всех этих цветов является их яркость. Яркость при этом означает не насыщенность или яркость цвета, а то, насколько светлым он кажется сам по себе, без добавления белого.

Максимально ярким цветом является белый. Оттенок с наибольшей яркостью - желтый, а с наименьшей - синий.

Как визуально похудеть

Черный - это единственный цвет, который поможет скрыть все недостатки на теле и лишние килограммы.

Не одевайтесь только во все черное. А если это произошло, обязательно разбавьте свой образ яркими аксессуарами.

Важно, что правильно подобранная юбка визуально удлинит ваш силуэт, а вот с помощью брюк добиться такого эффекта сложнее.

На втором месте красный цвет - он обеспечивает более свежий, здоровый и стройный вид. Такой цвет делает людей более привлекательными и уверенными.

Если вы хотите скрыть свои формы, избегайте крупных принтов на одежде, они могут увеличивать формы. Также следует отказаться от вертикальных полос, горошка, леопарда или зебры.

Придерживайтесь однотонных цветов - это гарантия того, что вы будете выглядеть стройнее.