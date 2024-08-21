Ось яка різниця між дешевими та дорогими вітамінами

Що взагалі робить вітамін дорогим

Загалом, за словами Ебне Рафі, фахівця з клінічної фармації в Університетських лікарнях в Огайо, існує невелика різниця між дешевим і дорогим вітаміном.

Ціни різняться залежно від того, що це за добавка, які інгредієнти та як впливає на організм. Такі фактори, як гарна упаковка, також можуть мати значення.

Незрозуміло, як різні склади впливають на те, як тіло засвоює поживні речовини, або чим саме натуральні інгредієнти відрізняються від синтетичних.

Тим не менш, є деякі фактори, які роблять вітамін кращим. Наприклад, ви хочете вибрати продукти, виготовлені з високоякісних інгредієнтів, які не містять тонни наповнювачів.

Правильна доза вітаміну

Також важливо, щоб вітамін містився в правильній дозі. Низька доза може не забезпечити очікуваного ефекту, а занадто висока доза може призвести до серйозних ускладнень для здоров’я.

Було багато випадків ураження печінки, спричиненого прийомом препаратів добавками, які містять занадто високі дози вітамінів або інші інгредієнти, небезпечні для печінки.

Вища ціна не означає автоматично, що продукт кращий. Дорожча дієтична добавка не обов’язково означає, що вона високоякісна.

Усі вітаміни, виготовлені в лабораторіях, умовно ділять на групи. Кожна з них характеризується своїми особливостями й методиками виробництва.

Від того, як виготовлений вітамінний комплекс, й буде формуватися його вартість. Це основний фактор. Далі йдуть маркетингові складові ціни: упаковка, реклама, розповсюдження в аптечних мережах і т.д. Розглянемо особливості виробництва кожної групи.

Як визначити, чи якісний вітамін

Перед початком прийому вітамінів важливо проконсультуватися з лікарем, фармацевтом або дієтологом.

Зокрема, людям, які здорові та харчуються збалансовано, ймовірно, не потрібно приймати вітаміни.

Лише лікар може визначити, чи може бути корисним прийом харчових добавок.

Високоякісний вітамін - це той, який перевірено незалежною третьою стороною для забезпечення якості та який містить мінімальну кількість наповнювачів.

Варто шукати значок сертифікації USP або NSP на етикетці упаковки.

Крім того, можна провести власне дослідження. Перегляньте наукові дослідження поживних речовин, які вас цікавлять, перегляньте веб-сайт виробника.