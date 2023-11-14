Ось як зліпити пельмені вдвічі швидше, ніж зазвичай: простий лайфхак

Майже усі люблять пельмені та вареники, але їх приготування забирає чимало часу. Тому є простий спосіб, який допоможе зробити це у два рази швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok блогерки "grishkina.katia".

Як швидко наліпити пельмені

За словами блогерки, побачила вона цей лайфхак у користувачів з Китаю.

Вона розповіла, що раніше просто ліпила, як вареники, а потім скріпляла краї.

Однак, щоб швидко наліпити пельмені, на кружальце тіста треба розмістити начинку ближче до краю, загорнути начинку та скрутити в рулетик і скріпити два кінці.

Як швидко наліпити пельмені (скриншот)

Помилки під час приготування пельменів

Гаряча вода

Пельменне тісто готується виключно на холодній воді. Якщо додати теплу воду, вийде заварне тісто.

Розкачування тіста

Тісто має "відпочити" не менш як годину в холодному місці, а лише тоді можна його розкочувати.

Це збільшить кількість клейковини - ваші пельмені не будуть розвалюватися під час варіння, та й ліпити їх буде легше.

Начинка

Фаршу не потрібно забагато. Якщо краї погано схопляться через надлишок начинки, то пельмені будуть розклеюватися.

Заморожування

Після заморозки легше варити домашні пельмені. Не треба їх відразу кидати в воду, адже вони можуть прилипнути до дна каструлі.