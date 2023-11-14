Вот как слепить пельмени вдвое быстрее, чем обычно: простой лайфхак
Почти все любят пельмени и вареники, но их приготовление занимает много времени. Поэтому есть простой способ, который поможет сделать это в два раза быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерки "grishkina.katia".
Как быстро налепить пельмени
По словам блогерки, увидела она этот лайфхак у пользователей из Китая.
Она рассказала, что раньше просто лепила, как вареники, а затем скрепляла края.
Однако, чтобы быстро налепить пельмени, на кружочке теста нужно разместить начинку поближе к краю, завернуть начинку и свернуть в рулетик и скрепить два конца.
Как быстро налепить пельмени (скриншот)
@hryshkina.katia Зберігай щоб не загубити !#пельменізмясом#пельменирецепт#пельмені#ліплення оригинальный звук - Готуємо з Катюшкой
Ошибки во время приготовления пельменей
Горячая вода
Пельменное тесто готовится только на холодной воде. Если добавить теплую воду, получится заварное тесто.
Раскачивание теста
Тесто должно "отдохнуть" не менее часа в холодном месте, а только тогда можно его раскатывать.
Это увеличит количество клейковины - ваши пельмени не будут разваливаться во время варки, да и лепить их будет легче.
Начинка
Фарша не нужно много. Если края плохо схватятся из-за избытка начинки, то пельмени будут расклеиваться.
Замораживание
После заморозки легче варить домашние пельмени. Не нужно их сразу бросать в воду, ведь они могут прилипнуть ко дну кастрюли.
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