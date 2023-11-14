Вот как слепить пельмени вдвое быстрее, чем обычно: простой лайфхак

Почти все любят пельмени и вареники, но их приготовление занимает много времени. Поэтому есть простой способ, который поможет сделать это в два раза быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерки "grishkina.katia".

Как быстро налепить пельмени

По словам блогерки, увидела она этот лайфхак у пользователей из Китая.

Она рассказала, что раньше просто лепила, как вареники, а затем скрепляла края.

Однако, чтобы быстро налепить пельмени, на кружочке теста нужно разместить начинку поближе к краю, завернуть начинку и свернуть в рулетик и скрепить два конца.

Как быстро налепить пельмени (скриншот)

Ошибки во время приготовления пельменей

Горячая вода

Пельменное тесто готовится только на холодной воде. Если добавить теплую воду, получится заварное тесто.

Раскачивание теста

Тесто должно "отдохнуть" не менее часа в холодном месте, а только тогда можно его раскатывать.

Это увеличит количество клейковины - ваши пельмени не будут разваливаться во время варки, да и лепить их будет легче.

Начинка

Фарша не нужно много. Если края плохо схватятся из-за избытка начинки, то пельмени будут расклеиваться.

Замораживание

После заморозки легче варить домашние пельмени. Не нужно их сразу бросать в воду, ведь они могут прилипнуть ко дну кастрюли.