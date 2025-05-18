Ось як Ziferblat співали на "Євробаченні" насправді: цей запис з мікрофонів вразить всіх

Популярний блогер Ваня Рассел опублікував новий випуск своєї рубрики "Голос мікрофону", де розбирає "голі" вокали артистів із великих шоу. Цього разу у фокусі - виступ українського гурту Ziferblat на пісенному конкурсі "Євробачення-2025", який відгримів у ніч на 17 до 18 травня.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного критика пропонує дізнатися, як насправді звучали Ziferblat на сцені "Євробачення", без фонограми і спецефектів.
Так, ще до фіналу Ваня поділився сирим записом з мікрофона вокаліста гурту Данила Лещинського.
Це не обробка через нейромережі, а справжній звук наживо - без фонограм, ефектів і беків.
"Це пісня, яка вимагає і сили, і точності. І він співав! Попри складність композиції, попри рухи на сцені, попри тиск, - він реально тягнув і інтонував", - коментує Рассел.
Він звертає увагу, що соліст міг би "схалтурити", прикрившись беквокалом, але цього не зробив.
Блогер визнає: у виступі були певні неточності, проте називає їх "живими", а не критичними. І додає, що всі основні вокальні партії виконані без спрощень.
"Це не середній вокал, як деякі кажуть. Це було добре. Дев’ятка з десяти!", - висловився критик.
Рассел також нагадав, що фінальне відео з мікрофону - це лише вокал соліста, без дівчат-беків і загального звуку з арени. Тож така версія дає можливість по-справжньому оцінити спів наживо.
У коментарях до відео глядачі здебільшого погоджуються з оцінкою блогера.
Нагадаємо, хоч букмекери й не вірили у Ziferblat до кінця, але українці з таки зуміли прорватися в топ-10 на цьогорічному Євробаченні!
У сумі вони зібрали 218 балів: 60 від журі та аж 158 від глядачів - і це вивело команду на 9 місце у фінальному рейтингу.
А от переможцем став представник Австрії - співак JJ. Його трек Wasted Love набрав 436 балів і забрав перше місце.
Другу сходинку зайняла Yuval Raphael з Ізраїлю з надихаючою піснею New Day Will Rise, а третє виборов Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato.
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