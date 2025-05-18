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Ось як Ziferblat співали на "Євробаченні" насправді: цей запис з мікрофонів вразить всіх

Ziferblat (фото: Corinne Cumming/EBU)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний блогер Ваня Рассел опублікував новий випуск своєї рубрики "Голос мікрофону", де розбирає "голі" вокали артистів із великих шоу. Цього разу у фокусі - виступ українського гурту Ziferblat на пісенному конкурсі "Євробачення-2025", який відгримів у ніч на 17 до 18 травня.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал музичного критика пропонує дізнатися, як насправді звучали Ziferblat на сцені "Євробачення", без фонограми і спецефектів.

Так, ще до фіналу Ваня поділився сирим записом з мікрофона вокаліста гурту Данила Лещинського.

Це не обробка через нейромережі, а справжній звук наживо - без фонограм, ефектів і беків.

"Це пісня, яка вимагає і сили, і точності. І він співав! Попри складність композиції, попри рухи на сцені, попри тиск, - він реально тягнув і інтонував", - коментує Рассел.

Він звертає увагу, що соліст міг би "схалтурити", прикрившись беквокалом, але цього не зробив.

Блогер визнає: у виступі були певні неточності, проте називає їх "живими", а не критичними. І додає, що всі основні вокальні партії виконані без спрощень.

"Це не середній вокал, як деякі кажуть. Це було добре. Дев’ятка з десяти!", - висловився критик.

Рассел також нагадав, що фінальне відео з мікрофону - це лише вокал соліста, без дівчат-беків і загального звуку з арени. Тож така версія дає можливість по-справжньому оцінити спів наживо.

 

Реакція юзерів

У коментарях до відео глядачі здебільшого погоджуються з оцінкою блогера.

  • Складна пісня, Даня справився ідеально
  • Після двох півфіналів сміливо можна казати, що в нашому номері все було добре зі співом
  • Блискучий виступ, прекрасний спів, Христина має чарівний голос, Даня супер круто співає, Валентин створив надзвичайну пісню, це справжнє мистецтво, БРАВО!
  • Вау, дуже класно заспівав, і це ж ще на яких нервах все було і в русі
  • Дуже складна пісня вокально, але вокаліст молодець! Все чистенько заспівав, професійно. Ну, в кінці дійсно трошки чи то запихався, чи то від попередньої напруги не вистачило повітря, але він зміг доспівати останні слова

Ziferblat (фото: Corinne Cumming/EBU)

Нагадаємо, хоч букмекери й не вірили у Ziferblat до кінця, але українці з таки зуміли прорватися в топ-10 на цьогорічному Євробаченні!

У сумі вони зібрали 218 балів: 60 від журі та аж 158 від глядачів - і це вивело команду на 9 місце у фінальному рейтингу.

А от переможцем став представник Австрії - співак JJ. Його трек Wasted Love набрав 436 балів і забрав перше місце.

Другу сходинку зайняла Yuval Raphael з Ізраїлю з надихаючою піснею New Day Will Rise, а третє виборов Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato.

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Євробачення