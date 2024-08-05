Ось як визначити, що горіхи зіпсувались і їх не можна їсти: всього дві ознаки

Коли термін придатності горіхів закінчується

Свіжість горіхів пояснюється вмістом у них ненасичених жирів. Саме ці "хороші" жири роблять горіхи такими корисними.

Шеф-кухар Енн Зіата з Нью-Йорку розповіла, що ненасичені жири дуже чутливі до тепла, світла та кисню.

Якщо жири піддаються впливу цих елементів, вони зазнають хімічного процесу, який називається окисленням. По суті, жири розпадуться на менші, нестабільні жирні кислоти. У результаті горіхи стають гіркими та псуються.

Як правило, на упаковці горіхів вказана дата "найкраще вжити до". Після цієї дати вони, швидше за все, зіпсуються.

Ознаки зіпсованих горіхів

Якщо горіхи зіпсувались, вони будуть пахнути трохи кислим. Може навіть бути схожим на запах фарби. Згірклі горіхи також матимуть м’яку консистенцію.

Якщо ви плануєте з'їсти горіхи протягом наступних кількох тижнів, то ви можете зберігати їх в упаковці, в якій вони були, або в скляній банці в коморі.

В іншому випадку для тривалого зберігання обирайте комору та використовуйте герметичні непрозорі контейнери, щоб захистити їх від світла та кисню.

Зберігання горіхів при більш низьких температурах подовжить термін їх зберігання, оскільки це сповільнює процес окислення олії.

Як довго зберігаються різні горіхи

Експер назвала види горіхів, які мають свій термін придатності:

мигдаль -1 рік

пекан - 4 місяці

волоські горіхи - 3 місяці

арахіс - від 3 до 6 місяців

лісові горіхи - від 3 до 6 місяців

кеш'ю - від 3 до 6 місяців

фісташки - 6 місяців

макадамія - 6 місяців

Волоський горіх можна взагалі не очищати - він відмінно зберігається і в своєму природному вигляді. Перш ніж відправляти горіхи на зберігання, їх потрібно ретельно вимити і розкласти на деко у включеній духовці - так у вас вийде підсушити горіхи і знезаразити їх.

Без сушки горіхи будуть зберігатися гірше - зайва волога або невідповідні умови стануть причиною псування і гниття продукту.