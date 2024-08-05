Вот как определить, что орехи испортились и их нельзя есть: всего два признака

Когда срок годности орехов истекает

Свежесть орехов объясняется содержанием в них ненасыщенных жиров. Именно эти "хорошие" жиры делают орехи такими полезными.

Шеф-повар Энн Зиата из Нью-Йорка рассказала, что ненасыщенные жиры очень чувствительны к теплу, свету и кислороду.

Если жиры подвергаются воздействию этих элементов, они подвергаются химическому процессу, который называется окислением. В сущности, жиры распадутся на меньшие, нестабильные жирные кислоты. В результате орехи становятся горькими и портятся.

Как правило, на упаковке орехов указана дата "лучше всего употребить к". После этой даты они, скорее всего, испортятся.

Признаки испорченных орехов

Если орехи испортились, они будут пахнуть чуть-чуть кислым. Может даже походить на запах краски. Горькие орехи также будут иметь мягкую консистенцию.

Если вы планируете съесть орехи в течение следующих нескольких недель, то вы можете хранить их в упаковке, в которой они были, или в стеклянной банке в амбаре.

В противном случае для длительного хранения выбирайте кладовку и используйте герметичные непрозрачные контейнеры, чтобы защитить их от света и кислорода.

Хранение орехов при более низких температурах продлит срок их хранения, поскольку замедляет процесс окисления масла.

Как долго хранятся разные орехи

Эксперт назвала виды орехов, имеющих свой срок годности:

миндаль -1 год

пекан - 4 месяца

грецкие орехи - 3 месяца

арахис - от 3 до 6 месяцев

лесные орехи - от 3 до 6 месяцев

кешью - от 3 до 6 месяцев

фисташки - 6 месяцев

макадамия - 6 месяцев

Грецкий орех можно вообще не очищать - он отлично сохраняется и в своем природном виде. Прежде чем отправлять орехи на хранение, их нужно тщательно вымыть и разложить на противень во включенной духовке - так у вас получится подсушить орехи и обеззаразить их.

Без сушки орехи будут храниться хуже - излишняя влага или несоответствующие условия станут причиной порчи и гниения продукта.