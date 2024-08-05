Вот как определить, что орехи испортились и их нельзя есть: всего два признака

Орехи - полезный продукт для повседневного рациона. Они насыщают организм белками, ценными жирными кислотами, минералами и микроэлементами. Однако у такого продукта есть свой срок годности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.
Свежесть орехов объясняется содержанием в них ненасыщенных жиров. Именно эти "хорошие" жиры делают орехи такими полезными.
Шеф-повар Энн Зиата из Нью-Йорка рассказала, что ненасыщенные жиры очень чувствительны к теплу, свету и кислороду.
Если жиры подвергаются воздействию этих элементов, они подвергаются химическому процессу, который называется окислением. В сущности, жиры распадутся на меньшие, нестабильные жирные кислоты. В результате орехи становятся горькими и портятся.
Как правило, на упаковке орехов указана дата "лучше всего употребить к". После этой даты они, скорее всего, испортятся.
Если орехи испортились, они будут пахнуть чуть-чуть кислым. Может даже походить на запах краски. Горькие орехи также будут иметь мягкую консистенцию.
Если вы планируете съесть орехи в течение следующих нескольких недель, то вы можете хранить их в упаковке, в которой они были, или в стеклянной банке в амбаре.
В противном случае для длительного хранения выбирайте кладовку и используйте герметичные непрозрачные контейнеры, чтобы защитить их от света и кислорода.
Хранение орехов при более низких температурах продлит срок их хранения, поскольку замедляет процесс окисления масла.
Эксперт назвала виды орехов, имеющих свой срок годности:
Грецкий орех можно вообще не очищать - он отлично сохраняется и в своем природном виде. Прежде чем отправлять орехи на хранение, их нужно тщательно вымыть и разложить на противень во включенной духовке - так у вас получится подсушить орехи и обеззаразить их.
Без сушки орехи будут храниться хуже - излишняя влага или несоответствующие условия станут причиной порчи и гниения продукта.
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