Краса не знає віку. Як з роками змінилась Ада Роговцева: архівні фото

Неповторність Ади Роговцевої

Ада Роговцева вважається однією з найвизначніших жінок в Україні, адже її творчі здобутки чималі. Вона має більш ніж 150 ролей у театрі та понад 100 ролей у кіно.

Уявіть собі, що вже у 23 роки Роговцева отримала звання заслуженої артистки України, а згодом й інші не менш важливі відзнаки - Шевченківську премію, орден Княгині Ольги, "За заслуги" I, II, III ступенів, звання героїні України.

Також неможливо промовчати про допомогу Ади військовим. Жінка пускала захисників у свій дім аби ті помилися, поїли та відпочили у гарних умовах. Такі вчинки показують, наскільки добру душу має акторка.

Як виглядала Ада Роговцева у різні етапи свого життя

Оскільки все її життя - це гра на сцені та у кіно, ми пропонуємо вам, переглянути, якою була Роговцева у своїх кіно-роботах в різні етапи життя.

Її творча кар'єра розпочалась у 1956 році, коли Роговцева була ще зовсім молодою дівчиною, проте вже мала не аби який талант для того, щоб стати однією з найзатребуваніших акторок в Україні.

Ада Роговцева у 50-60-х роках (фото: Кіноріум)

Ада Роговцева у 70-90-х роках (фото:Кіноріум)

Ада Роговцева у 200-х роках (фото: Кіноріум)