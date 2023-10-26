Красота не знает возраста. Как с годами изменилась Ада Роговцева: архивные фото

Непревзойденность Ады Роговцевой

Ада Роговцева считается одной из самых выдающихся женщин в Украине, ведь ее творческие достижения немалые. Она имеет более 150 ролей в театре и более 120 ролей в кино.

Представьте себе, что уже в 23 года Роговцева получила звание заслуженной артистки Украины, а впоследствии и другие не менее важные знаки отличия - Шевченковскую премию, орден Княгини Ольги, "За заслуги" I, II, III степеней, звание героини Украины.

Также невозможно умолчать о помощи Ады военным. Женщина пускала защитников в свой дом, чтобы те помылись, поели и отдохнули в хороших условиях. Такие поступки показывают, насколько хороша душа актрисы.

Как выглядела Ада Роговцева в разные этапы своей жизни

Поскольку вся ее жизнь - это игра на сцене и в кино, мы предлагаем вам посмотреть, какой была Роговцева в своих кино-роботах в разные этапы жизни.

Ее творческая карьера началась в 1956 году, когда Роговцева была еще совсем молодой девушкой, однако уже имела какой-то талант для того, чтобы стать одной из самых востребованных актрис в Украине.

Ада Роговцева в 50-60-х годах (фото: Кинориум)

Ада Роговцева в 70-90-х годах (фото:Кинориум)

Ада Роговцева в 200-х годах (фото: Кинориум)