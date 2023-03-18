Ось як відмити руки після ремонту автомобіля: ні сліда мазуту не залишиться!

Що потрібно для чудо-пасти

Для приготування засобу візьміть:

просіяний пісок

господарське мило

засіб для миття посуду

У комбінації ці інгредієнти чудово впораються навіть із найсерйознішими забрудненнями.

Як готувати пасту

Насамперед подрібніть брусок господарського мила. Щоб спростити це, можете натерти його на велику тертку або настругати ножем. Далі пересипте мильну стружку в миску, залийте його невеликою кількістю води та ретельно перемішайте.

Тепер мило потрібно залишити на 12 годин, щоб утворилася густа паста.

Після цього додайте в неї невелику кількість засобу для миття посуду та просіяного піску. Ретельно все перемішайте, і ваша паста готова.

Як правильно використовувати засіб

Якщо ви знаєте, що найближчими днями займетеся ремонтом авто, то краще підготувати пасту заздалегідь, адже для цього потрібен час.

Пісок у складі допоможе відмити шкіру природний абразив від складних забруднень, адже виступає як природний абразив. Проте є в нього один недолік: пісок забиває каналізацію, тому мийте руки пастою на вулиці.

Зберігайте пасту в закритій місткості, інакше паста засохне і стане непридатною для використання.

Чисті руки потрібно змастити живильним кремом, щоб уникнути сухості та потріскувань.