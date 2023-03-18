Вот как отмыть руки после ремонта автомобиля: ни следа мазута не останется!

Ремонт автомобиля - это дело не из простых. Когда работа будет проделана, перед вами предстанет еще одна задача, а именно отмыть руки от мазута. Обычное мыло здесь не справится, поэтому нужно использовать смекалку.
Рецепт пасты, которая поможет отмыть руки после машины - читайте ниже в материале Styler.
Для приготовления средства возьмите:
В комбинации эти ингредиенты отлично справятся даже с самыми серьезными загрязнениями.
В первую очередь измельчите брусок хозяйственного мыла. Чтобы упростить это, можете натереть его на большую терку или настругать ножом. Затем пересыпьте мыльную стружку в миску, залейте его небольшим количеством воды и тщательно перемешайте.
Теперь мыло нужно оставить на 12 часов, чтобы образовалась густая паста.
Затем добавьте в нее небольшое количество средства для мытья посуды и просеянного песка. Тщательно все перемешайте и ваша паста готова.
Если вы знаете, что в ближайшие дни займетесь ремонтом авто, то лучше подготовить пасту заранее, ведь для этого нужно время.
Песок в составе поможет отмыть кожу природного абразива от сложных загрязнений, ведь выступает как природный абразив. Однако есть у него один недостаток: песок забивает канализацию, поэтому мойте руки пастой на улице.
Храните пасту в закрытой емкости, в противном случае паста засохнет и станет непригодной для использования.
Чистые руки нужно смазать питательным кремом во избежание сухости и потрескивания.
Раньше мы рассказывали, могут ли вам выписать штраф за езду на зимней резине летом.
Читайте также, что нужно обязательно сделать с машиной перед весной.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.