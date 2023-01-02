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Ось як швидко прибрати неприємні запахи з термоса: прості та економні способи

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Понеділок 02 січня 2023 17:00
Ось як швидко прибрати неприємні запахи з термоса: прості та економні способи Як прибрати неприємні запахи з термоса (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багатьом знайома ситуація, коли після тривалого користування термосом чи навпаки всередині з’являється неприємний запах. Вирішити таку проблему можна за допомогою простих способів.

Про це пише SantePlus.

Як позбутися неприємного запаху

Сода

Потрібно в всередину засипати 2 ст. л. соди і залити окропом. Розчин залишити у термосі на 3-4 години, після чого добре промити під проточною водою. У такий спосіб можна також позбутися будь-яких сторонніх запахів.

Лимонний сік чи кислота

Необхідно сік половини лимона змішати з гарячою водою та залишити на 30-60 хвилин у термосі. Після цього добре промити.

Замість лимона можна взяти лимонну кислоту. На 1 л води потрібно взяти 1 ч. л. кислоти, розчинити її та перелити в термос. Все залишити на 2-3 години,.

Гірчиця

Потрібно засипати кілька ложок гірчиці у термос, залити досить теплою водою, збовтати і залишити на 3-5 годин.

Сіль

На 1 л окропу беремо 3-4 ложки солі та ретельно розмішуємо. Суміш подіє, якщо її залишити у термосі на тривалий час. В кінці ретельно промити.

Чай

Сухий чай є відмінним поглиначем ароматів. В такій ситуації потрібно помістити на дно термоса сухий чайний пакетик, щільно закрити кришку. Через 5 годин чайний пакетик варто замінити. Рекомендується міняти пакетик не менше 5 разів, тільки тоді неприємний запах зникне.

Раніше ми повідомляли, як швидко прибрати неприємний запах з холодильника підручними засобами.

Також ми писали, як позбутися неприємного запаху у взутті в домашніх умовах.

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