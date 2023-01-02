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Вот как быстро убрать неприятные запахи из термоса: простые и экономные способы

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Понедельник 02 января 2023 17:00
Вот как быстро убрать неприятные запахи из термоса: простые и экономные способы Как убрать неприятные запахи из термоса (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многим знакома ситуация, когда после длительного использования термоса или наоборот внутри появляется неприятный запах. Решить такую проблему можно с помощью простых способов.

Об этом пишет SantePlus.

Как избавиться от неприятного запаха

Сода

Нужно внутрь засыпать 2 ст. л. соды и залить кипятком. Раствор оставить в термосе на 3-4 часа, после чего промыть хорошо под проточной водой. Таким образом можно также избавиться от любых посторонних запахов.

Лимонный сок или кислота

Сок половины лимона необходимо смешать с горячей водой и оставить на 30-60 минут в термосе. После этого хорошо промыть.

Вместо лимона можно взять лимонную кислоту. На 1 л воды нужно взять 1 ч. л. кислоты, растворить ее и перелить в термос. Все оставить на 2-3 часа.

Горчица

Нужно засыпать несколько ложек горчицы в термос, залить теплой водой, взболтать и оставить на 3-5 часов.

Соль

На 1 л кипятка берем 3-4 ложки соли и тщательно размешиваем. Смесь подействует, если ее оставить в термосе на длительное время. В конце тщательно промыть.

Чай

Сухой чай является отличным поглотителем ароматов. В такой ситуации нужно поместить на дно термоса сухой пакетик чайный, плотно закрыть крышку. Через 5 часов чайный пакетик следует заменить. Рекомендуется менять пакетик не менее 5 раз, только тогда неприятный запах исчезнет.

Ранее мы сообщали, как быстро убрать неприятный запах из холодильника подручными средствами.

Также мы писали, как избавиться от неприятного запаха в обуви в домашних условиях.

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