Вот как быстро убрать неприятные запахи из термоса: простые и экономные способы
Многим знакома ситуация, когда после длительного использования термоса или наоборот внутри появляется неприятный запах. Решить такую проблему можно с помощью простых способов.
Об этом пишет SantePlus.
Как избавиться от неприятного запаха
Сода
Нужно внутрь засыпать 2 ст. л. соды и залить кипятком. Раствор оставить в термосе на 3-4 часа, после чего промыть хорошо под проточной водой. Таким образом можно также избавиться от любых посторонних запахов.
Лимонный сок или кислота
Сок половины лимона необходимо смешать с горячей водой и оставить на 30-60 минут в термосе. После этого хорошо промыть.
Вместо лимона можно взять лимонную кислоту. На 1 л воды нужно взять 1 ч. л. кислоты, растворить ее и перелить в термос. Все оставить на 2-3 часа.
Горчица
Нужно засыпать несколько ложек горчицы в термос, залить теплой водой, взболтать и оставить на 3-5 часов.
Соль
На 1 л кипятка берем 3-4 ложки соли и тщательно размешиваем. Смесь подействует, если ее оставить в термосе на длительное время. В конце тщательно промыть.
Чай
Сухой чай является отличным поглотителем ароматов. В такой ситуации нужно поместить на дно термоса сухой пакетик чайный, плотно закрыть крышку. Через 5 часов чайный пакетик следует заменить. Рекомендуется менять пакетик не менее 5 раз, только тогда неприятный запах исчезнет.
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