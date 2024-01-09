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Ось як швидко можна почистити апельсин: цікавий лайфхак від шеф-кухаря

Як швидко почистити апельсин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апельсин - корисний і популярний цитрусовий фрукт. Чистити його люблять не всі, адже у процесі сік потрапляє на одяг, обличчя та інші поверхні. Однак, існує цікавий лайфхак.

РБК-Україна (проект Styler) розповіда, що знадобиться для того, щоб легко очистити апельсин.

При написанні використовувались такі джерела: TikTok-сторінка українського шеф-кухаря Олександра Городніка та сайт Eat this, not that.

Як легко очистити фрукт

Кухар відрізає верх і низ апельсина так, щоб його можна було поставити на дошку. Далі, притримуючи фрукт, він зрізає шкірку.

Олександр припустив, що його звинуватять в "неекономному ставленні до апельсинів". Однак, тільки такий метод дозволяє зрізати з фруктів всю білу частину та грубу плівочку, які можуть гірчити.

Особливо такий метод актуальний для грейпфрутів.

@o_gorodnik Який ваш найулюбленіший фрукт #лайфхак#кухар#кулінарія#апельсин оригінальний звук - o_gorodnik

Чим корисні апельсини

Незалежно від того, чи ви вживаєте апельсини цілими, чи додаєте в салати та до десертів, ці фрукти можуть виявитися надзвичайно корисними для здоров'я. Тож якщо ви хочете доповнити свій раціон новими яскравими смаками, апельсини стануть чудовим варіантом.

Чимало людей мають проблеми із високим рівнем холестерину, тож якщо саме ви намагаєтеся підтримувати його в нормі, додавання апельсинів до меню може бути непоганим способом зробити це.

Якщо ви багато тренуєтеся і хочете зменшити період відновлень після них, вам варто подумати про додавання більшої кількості апельсинів до свого раціону. Цей фрукт є чудовим джерелом вітаміну С, а він може запобігти появі деяких неприємних наслідків тренувань.

Апельсин покращує кровообіг, а його сік корисний для роботи печінки. Також зміцнює імунітет і бореться з вірусними інфекціями. 

До того ж фрукт допомагає при втомі, усуває слабкість у тілі. Сприятливо впливає на нервову систему.

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