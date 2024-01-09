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Вот как быстро можно почистить апельсин: интересный лайфхак от шеф-повара

Как быстро почистить апельсин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Апельсин - полезный и популярный цитрусовый фрукт. Чистить его любят не все, ведь в процессе сок попадает на одежду, лицо и другие поверхности. Однако существует интересный лайфхак.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что понадобится для того, чтобы легко очистить апельсин.

При написании использовались следующие источники: TikTok-страница украинского шеф-повара Александра Городника и сайт Eat this, not that.

Как легко очистить фрукт

Повар отрезает верх и низ апельсина так, чтобы его можно было поставить на доску. Далее, придерживая фрукт, он срезает шкурку.

Александр предположил, что его обвинят в "неэкономном отношении к апельсинам". Однако только такой метод позволяет срезать с фруктов всю белую часть и грубую пленочку, которые могут горчить.

Особенно такой метод актуален для грейпфрутов.

@o_gorodnik Який ваш найулюбленіший фрукт #лайфхак#кухар#кулінарія#апельсин оригінальний звук - o_gorodnik

Чем полезны апельсины

Независимо от того, употребляете ли вы апельсины целыми, или добавляете в салаты и десерты, эти фрукты могут оказаться чрезвычайно полезными для здоровья. Так что если вы хотите дополнить свой рацион новыми яркими вкусами, апельсины станут отличным вариантом.

Многие имеют проблемы с высоким уровнем холестерина, поэтому если именно вы пытаетесь поддерживать его в норме, добавление апельсинов в меню может быть неплохим способом сделать это.

Если вы многое тренируетесь и хотите уменьшить период возобновлений после них, вам стоит подумать о добавлении большего количества апельсинов в свой рацион. Этот фрукт является отличным источником витамина С, а он может предотвратить появление некоторых неприятных последствий тренировок.

Апельсин улучшает кровообращение, а его сок полезен для работы печени. Также укрепляет иммунитет и борется с вирусными инфекциями.

К тому же фрукт помогает при усталости, устраняет слабость в теле. Благоприятно влияет на нервную систему.

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