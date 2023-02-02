Як вибрати солодкі і стиглі апельсини у магазині: прості й дієві способи

На прилавках сучасних магазинів є величезний асортимент різних сортів апельсинів. Особливо популярними є такий фрукт у холодну пору року. Однак, не завжди вдається вибрати солодкий фрукт, який точно сподобається всій родині.

Що допоможе вибрати солодкі апельсини - читайте в матеріалі Styler нижче .

При виборі фрукта на ринку або в магазині не завжди можна вгадати з його смаковими властивостями. Іноді стиглий на вигляд апельсин може виявитися занадто кислим.

Запах

Стиглий апельсин завжди буде мати явний насичений запах. Тому завжди рекомендується нюхати апельсини перед покупкою, щоб упевнитися в їх стиглості.

Однак, якщо обирати апельсин на ринку взимку, то від морозу запах може бути дуже слабким та практично не відчуватись.

Яскрава шкірка

Спочатку потрібно оглянути шкірку апельсина. Вона повинна бути яскравою і рівномірно забарвленою. У апельсинів солодких сортів шкірка гладка і має поодинокі вкраплення червоного кольору.

Вага фруктів

Часто за вагою апельсина можна визначити його соковитість. Зазвичай вважається, що чим соковитіший апельсин - тим більша ймовірність, що він смачний.

Можна просто взяти кожен фрукт в руку (якщо візуально апельсин великий, але на ділі легкий - явна ознака, що він буде несмачним).

Також важливо пам'ятати, що важкий фрукт - не значить великий. Все тому, що апельсини великих розмірів не завжди відрізняються солодкістю.

До солодких сортів відносяться апельсини з яскраво вираженим "пупком" (верхівкою плоду). У розрізі цієї верхівки можна побачити ще один невеликий плід.

Зовнішній вигляд

Також ще одним явним показником стиглості апельсина є його зовнішній вигляд і форма. Якщо апельсин пом'ятий і м'який при натисканні, то висока ймовірність, що він не буде смачним і соковитим.