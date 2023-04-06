Ось як правильно варити яйця, щоб шкаралупа не тріскалась
Частою під час варіння яєць тріскається шкарлупа. Це може виникати через ряд простих помилок. Тому варто дотримуватись простих порад.
Про це пише SantePlus.
Що зробити
Якщо яйця занадто рано опустити в киплячу воду, вони стикаються одне з одним і зазнають теплових ударів. В результат їх шкаралупа тріскається, а м’якоть розтікається по всій каструлі з водою.
Необхідно дістати яйця з холодильника за 30 хвилин і починати варити в холодній воді.
Товщина шкаралупи також є одним з найбільш важливих факторів. Завжди купуйте якісні яйця, адже якщо курка неправильно харчувалася, то крім дуже тонкої шкаралупи воно буде мати малу кількість корисних речовин в своєму складі.
Скільки часу варити
Загалом існує 3 способу варіння:
- круто;
- в мішечок (напіврідкий білок і рідкий жовток);
- некруто (твердий білок і рідкий жовток).
Щоб отримати яйця некруто, потрібно покласти продукт в каструлю і залити його холодною водою. Найбільш оптимальною буде вода кімнатної температури або злегка тепла.
Далі потрібно дочекатись, коли вода закипить. Якщо ви хочете, щоб жовток залишився повністю рідким, а білок повністю зварився, то знадобиться близько 4 хвилин. Для створення напіврідкого жовтка - 3.
Однак найчастіше яйця варять саме круто. Зазвичай їх використовуються для додавання в салати, суп і для закусок.
Для варіння яєць круто потрібно спочатку дочекатися закипання води і лише після цього слід зменшити вогонь. Варити їх потрібно протягом 7 хвилин.
Яйця в мішечок мають особливість в тому, що при напіврідкому жовтку білок в процесі варіння має стати абсолютно твердим. На їх приготування знадобиться всього близько 5 хвилин.
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