Вот как правильно варить яйца, чтобы скорлупа не трескалась

Часто во время варки яиц трескается скорлупа. Это может возникать из-за ряда простых ошибок. Поэтому следует придерживаться простых советов.

Что сделать

Если яйца слишком рано опустить в кипящую воду, они сталкиваются друг с другом и испытывают тепловые удары. В результате их скорлупа трескается, а мякоть растекается по всей кастрюле с водой.

Необходимо извлечь яйца из холодильника за 30 минут и начинать варить в холодной воде.

Толщина скорлупы также является одним из наиболее важных факторов. Всегда покупайте качественные яйца, ведь если курица неправильно питалась, то, кроме очень тонкой скорлупы, оно будет иметь малое количество полезных веществ в своем составе.

Сколько времени варить

В общем существует 3 способа варки:

круто;

в мешочек (полуредкий белок и жидкий желток);

всмятку (твердый белок и жидкий желток).

Чтобы получить яйца всмятку, нужно положить продукт в кастрюлю и залить его холодной водой. Наиболее оптимальной будет вода комнатной температуры или слегка теплая.

Дальше нужно дождаться, когда вода закипит. Если вы хотите, чтобы желток остался полностью редким, а белок полностью сварился, то потребуется около 4 минут. Для создания полужидкого желтка - 3.

Однако чаще яйца варят именно вкрутую. Обычно они используются для добавления в салаты, суп и для закусок.

Для варки яиц вкрутую нужно сначала дождаться закипания воды и только после этого следует убавить огонь. Варить их нужно в течение 7 минут.

Яйца в мешочек имеют особенность в том, что при полужидком желтке белок в процессе варки должен стать абсолютно твердым. На их приготовление уйдет всего около 5 минут.