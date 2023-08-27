Ось як правильно підтиратися. Проктолог розповів правду

Підтиратися не треба?

Більшість українців використовують туалетний папір і взимку, і влітку. А от в країнах, де завжди тепло, люди розв'язують це питання просто - вони підмиваються. Приймають душ або використовують унітаз-біде.

Такої думки часто дотримуються проктологи, які радять для профілактики проблем у такому делікатному місці використовувати воду, а не папір.

"Митися однозначно краще. Температура для підмивання має бути як температура тіла, 35-40 градусів. Краще чистої води нема нічого. Я не рекомендую підмиватися з милом. Воно сушить шкіру, анальну ділянку. Є такий діагноз - сухість анальної ділянки. Якщо підмивати дитину, можна заварити, наприклад, ромашку. Вона має бактерицидну дію", - говорить хірург-проктолог Костянтин Псковський виданню GOROD.cn.ua.

Якщо для вас цей спосіб категорично не підходить: звикли підтиратися, не маєте змоги помитися... Тоді не економте і користуйтеся м'яким туалетним папером з більш дорогого сегменту. І аж ніяк не варто використовувати усілякі газетки чи сторінки з "русского толкового словаря" (як би не хотілося).

Проте і тут є нюанси, особливо для жінок.

Як правильно підтиратися жінкам

Для жінок і дівчат будь-якого віку правила підтирання (як і підмивання) особливі через будову статевих органів. Робити це треба строго спереду назад.

У ректальній області багато бактерій, тому не варто витиратися в іншому напрямку - від ануса до сечовипускного каналу. Попадання цих бактерій до уретри може сприяти інфікуванню сечовивідних шляхів.

І чоловікам, і жінкам не можна терти перианальну область (шкіру навколо ануса), оскільки це може спричинити мікротріщини, в які можуть проникнути бактерії.

Що робити тим, у кого геморой чи анальні тріщини

Якщо у вас геморой чи є анальні тріщини, після дефекації краще прийняти душ або скористатися біде. Після процедури потрібно акуратно витерти шкіру м'яким рушником.

Інший варіант - це гігієнічний очищуючий лосьйон для заднього проходу. Нанесіть засіб на туалетний папір, а потім витріть ним анальний отвір.

При анальних тріщинах після дефекації замість туалетного паперу можна використовувати дитячі або лікувальні серветки. Але не треба користуватися звичайними з ароматизаторами, бо вони можуть спричинити подразнення.

Також обирайте підмивання замість підтирання, якщо у вас діарея. При частих дефекаціях шкіра навколо анального отвору швидко подразнюється і може виникати свербіж, печіння та біль.