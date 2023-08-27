Вот как правильно подтираться. Проктолог рассказал правду

Подтираться не нужно?

Большинство украинцев используют туалетную бумагу и зимой, и летом. А вот в странах, где всегда тепло, люди решают этот вопрос просто - они подмываются. Принимают душ или используют унитаз-биде.

Такого мнения часто придерживаются проктологи, которые советуют для профилактики проблем в таком щекотливом месте использовать воду, а не бумагу.

"Мыться однозначно лучше. Температура для подмывания должна быть как температура тела, 35-40 градусов. Лучше чистой воды нет ничего. Я не рекомендую подмываться с мылом. Оно сушит кожу, анальный участок. Есть такой диагноз - сухость анального участка. Если подмывать ребенка, можно заварить, например, ромашку. Она оказывает бактерицидное действие", - говорит хирург-проктолог Константин Псковский изданию GOROD.cn.ua.

Если для вас этот способ категорически не подходит: привыкли подтираться, не можете помыться, тогда не экономьте и пользуйтесь мягкой туалетной бумагой из более дорогого сегмента. И отнюдь не стоит использовать всяческие газетки или страницы из "русского толкового словаря" (как бы ни хотелось).

Однако и здесь есть нюансы, особенно для женщин.

Как правильно подтираться женщинам

Для женщин и девушек всех возрастов правила подтирания (как и подмывания) особенные из-за строения половых органов. Делать это нужно строго спереди назад.

В ректальной области много бактерий, поэтому не стоит вытираться в другом направлении - от ануса до мочеиспускательного канала. Попадание этих бактерий в уретру может способствовать инфицированию мочевыводящих путей.

И мужчинам, и женщинам нельзя тереть перианальную область (кожу вокруг ануса), поскольку это может повлечь за собой микротрещины, в которые могут проникнуть бактерии.

Что делать тем, у кого геморрой или анальные трещины

Если у вас геморрой или анальные трещины, после дефекации лучше принять душ или воспользоваться биде. После процедуры нужно аккуратно вытереть кожу мягким полотенцем.

Другой вариант - это гигиенический очищающий лосьон для заднего прохода. Нанесите средство на туалетную бумагу, а затем протрите им анальное отверстие.

При анальных трещинах после дефекации вместо туалетной бумаги можно использовать детские или лечебные салфетки. Но не нужно пользоваться обычными ароматизаторами, потому что они могут вызвать раздражение.

Также выбирайте подмывание вместо подтирки, если у вас диарея. При частых дефекациях кожа вокруг анального отверстия быстро раздражается и может возникать зуд, жжение и боль.