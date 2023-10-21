Ось як правильно підготувати будинок до зими, щоб уникнути проблем

Підготуйте труби

Якщо ви живете в приватному будинку, то не забудьте ізолювати труби, які знаходяться зовні стін або в неопалювальному місці.

В разі сильних морозів це призведе до пошкодження труб, тому варто злити воду з зовнішніх систем поливу.

Перевірте дерева

Дерева можуть своїми гілками нависати над будинком або під'їздом чи торкатися лінії електромереж. В разі сильного вітру вони можуть впасти або пошкодити все навколо.

Якщо вони виглядають відмерлими, то варто позбутися зайвих гілок.

Замки

Це стосується не тільки зовнішніх дверей будинків та квартир, а й автомобілів. Можливо знадобиться навіть змастити замкову щілину та штифти всередині замка для того, щоб він точно гарно відкривався та не замерзали взимку..

Рослини

На ділянці або клумбі варто заздалегідь мульчувати землю або обрізати багаторічні рослини.

Для кожного виду рослин є свої правила, який варто дотримуватись. Так само варто потурбуватися і про рослини вдома - за потреби зробити їм додаткове освітлення або поставити горщики у дерев'яний ящик, щоб протяги не нашкодили кореневій системі.

Вікна

Також варто перевірити свої пластикові вікна та поставити їх на зимовий режим. Він забезпечить краще енергоощадження за низьких температур, тому що рама вікна буде щільно прилягати.

Консервація

Зробіть собі чимало заготовок огірків, помідорів, варення, різноманітних салатів.

Саме традиційна консервація може довго зберігатись і в потрібний час стане прекрасним доповненням до будь-якої трапези. Не варто забувати й про магазинні консерви, адже вони можуть довго простояти.

Побутові речі

Не варто забувати й про побутові потреби. Обов’язково купіть свічки, сірники, ліхтарі, батарейки та лампочки.

Також купіть собі кілька повербанків зі швидкою зарядкою. Вони знадобляться у разі відключення електроенергії.