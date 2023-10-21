Вот как правильно подготовить дом к зиме, чтобы избежать проблем

Подготовьте трубы

Если вы живете в приватном доме, то не забудьте изолировать трубы, которые находятся снаружи стен или в неотапливаемом месте.

В случае сильных морозов это приведет к повреждению труб, поэтому следует слить воду из внешних систем полива.

Проверьте деревья

Деревья могут своими ветвями нависать над домом или подъездом или касаться линии электросетей. При сильном ветре они могут упасть или повредить все вокруг.

Если они выглядят отмершими, то следует избавиться от лишних ветвей.

Замки

Это касается не только наружных дверей домов и квартир, но и автомобилей. Возможно, понадобится даже смазать замочную скважину и штифты внутри замка для того, чтобы он точно хорошо открывался и не замерзали зимой.

Растения

На участке или клумбе следует заранее мульчировать землю или обрезать многолетние растения.

Для каждого вида растений есть свои правила, которые следует соблюдать. Так же стоит позаботиться и о растениях дома - при необходимости сделать им дополнительное освещение или поставить горшки в деревянный ящик, чтобы сквозняки не навредили корневой системе.

Окна

Также следует проверить свои пластиковые окна и поставить их на зимний режим. Он обеспечит лучшее энергосбережение при низких температурах, потому что рама окна будет плотно прилагать.

Консервация

Сделайте себе немало заготовок огурцов, помидоров, варенья, салатов.

Именно традиционная консервация может долго сохраняться и в нужное время станет прекрасным дополнением к любой трапезе. Не стоит забывать и о магазинных консервах, они ведь могут долго простоять.

Бытовые вещи

Не стоит забывать и о бытовых нуждах. Обязательно купите свечи, спички, фонари, батарейки и лампочки.

Также купите себе несколько повербанков с быстрой зарядкой. Они пригодятся в случае отключения электроэнергии.