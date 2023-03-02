Ось як повторно можна використати старі рушники: 5 цікавих ідей
У кожному будинку є рушники, які вже не можна використовувати за призначенням, а викидати шкода. Однак, з махрової тканини можна зробити багато корисних речей.
Про це повідомляє SantePlus.
Домашні капці
Необхідно взяти старі домашні капці і обшити їх махровою тканиною. Бажано додатково використовувати ватин, класти його між махрою і капцями, щоб отримати більш м'яке взуття.
Мочалка для душу
Слід взяти старий рушник і будь-яку іншу щільну тканину, з якої потрібно зробити підкладку і ручку для мочалки. Обшийте рушником підкладку, пришийте нитками ручку і мочалка готова.
Іграшки для собаки
Зі старих рушників потрібно можна зробити просту іграшку, яка точно сподобається тваринам.
Потрібно з'єднати обидва кінці рушника і зав’язати вузол у центрі. Далі затягніть вузол якомога міцніше.
Органайзер
Можна зробити практичний органайзер для ванної кімнати, який можна повісити на двері. Старий рушник складіть навпіл і зшийте частини між собою, на зовнішню частину пришийте кишені, а зверху - тканинну смужку, за яку ви будете закріпляти сам виріб.
Насадка для швабри
Візьміть старий рушник, виміряйте розміри швабри та відріжте необхідну частину. Далі пришийте ґудзик і зробіть під них отвори.
Килимок для ванної кімнати
Наріжте рушник смужками по 6-8 см, потім сплетіть "кіски", скрутіть їх в коло і скріпіть нитками. Простіший варіант - зшити смужки між собою в кілька шарів.
В результаті вийде стильний килимок.
Раніше ми повідомляли, як правильно прати рушники, щоб вони не втрачали пухнастість.
Також ми писали, чому не можна вішати рушник на дверцята духовки.