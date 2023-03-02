Ось як повторно можна використати старі рушники: 5 цікавих ідей

У кожному будинку є рушники, які вже не можна використовувати за призначенням, а викидати шкода. Однак, з махрової тканини можна зробити багато корисних речей.

Домашні капці

Необхідно взяти старі домашні капці і обшити їх махровою тканиною. Бажано додатково використовувати ватин, класти його між махрою і капцями, щоб отримати більш м'яке взуття.

Мочалка для душу

Слід взяти старий рушник і будь-яку іншу щільну тканину, з якої потрібно зробити підкладку і ручку для мочалки. Обшийте рушником підкладку, пришийте нитками ручку і мочалка готова.

Іграшки для собаки

Зі старих рушників потрібно можна зробити просту іграшку, яка точно сподобається тваринам.

Потрібно з'єднати обидва кінці рушника і зав’язати вузол у центрі. Далі затягніть вузол якомога міцніше.

Органайзер

Можна зробити практичний органайзер для ванної кімнати, який можна повісити на двері. Старий рушник складіть навпіл і зшийте частини між собою, на зовнішню частину пришийте кишені, а зверху - тканинну смужку, за яку ви будете закріпляти сам виріб.

Насадка для швабри

Візьміть старий рушник, виміряйте розміри швабри та відріжте необхідну частину. Далі пришийте ґудзик і зробіть під них отвори.

Килимок для ванної кімнати

Наріжте рушник смужками по 6-8 см, потім сплетіть "кіски", скрутіть їх в коло і скріпіть нитками. Простіший варіант - зшити смужки між собою в кілька шарів.

В результаті вийде стильний килимок.