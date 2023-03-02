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Вот как повторно можно использовать старые полотенца: 5 интересных идей

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Четверг 02 марта 2023 19:28
Вот как повторно можно использовать старые полотенца: 5 интересных идей Что можно сделать из старых махровых полотенец (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В каждом доме есть полотенца, которые уже нельзя использовать по назначению, а выбрасывать жаль. Однако из махровой ткани можно сделать много полезных вещей.

Об этом сообщает SantePlus.

Домашние тапки

Необходимо взять старые домашние тапочки и обшить их махровой тканью. Желательно дополнительно использовать ватин, класть его между бахромой и тапочками, чтобы получить более мягкую обувь.

Мочалка для душа

Следует взять старое полотенце и любую другую плотную ткань, из которой нужно сделать подкладку и ручку для мочалки. Обшейте полотенцем подкладку, пришейте нитями ручку и мочалка готова.

Игрушки для собаки

Из старых полотенец можно сделать простую игрушку, которая точно понравится животным.

Нужно соединить оба конца полотенца и завязать узел в центре. Далее затяните узел как можно крепче.

Органайзер

Можно сделать практичный органайзер для ванной комнаты, который можно повесить на дверь. Старое полотенце сложите пополам и сшейте части между собой, на наружную часть пришейте карманы, а сверху - тканевую полоску, за которую вы будете закреплять само изделие.

Насадка для швабры

Возьмите старое полотенце, измерьте размеры швабры и отрежьте необходимую часть. Далее пришейте пуговицу и сделайте под них отверстия.

Коврик для ванной комнаты

Нарежьте полотенце полосками по 6-8 см, затем сплетите "косички", сверните их в круг и скрепите нитями. Более простой вариант - сшить полоски между собой в несколько слоев.

В результате получится стильный коврик.

Раньше мы сообщали, как правильно стирать полотенца, чтобы они не теряли пушистость.

Также мы писали, почему нельзя вешать полотенце на дверцу духовки.

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