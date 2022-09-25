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Ось як потрібно готувати сочники із сиром! Такі у магазині не купити

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Неділя 25 вересня 2022 08:00
Ось як потрібно готувати сочники із сиром! Такі у магазині не купити Скріншот: Як приготувати сочники
Автор: Світлана Мащенко

Ніжні, пухкі й соковиті сочники з сиром - чи не мрія кожного кулінара? Пропонуємо вам приготувати купу смакоти на вашій кухні, яка буде в рази смачнішою за магазинну випічку.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складники

Для тіста:

  • Борошно - 280-300 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 80 г
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Вершкове масло - 100 г
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Сир 9% - 250 г
  • Цукор - 2 ст. л. (за смаком)
  • Сметана 20% - 1 скл.
  • Білок яйця - 1 шт.
  • Борошно - 1 скл.
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.

Для оздоблення:

  • Жовток для змащування
  • Цукрова пудра

Покрокове приготування

Перемішайте борошно з розпушувачем. Перетріть борошно з холодним вершковим маслом, щоб вийшла крихта. Додайте цукор, сіль, сметану та яйце. Замісіть м'яке тісто.

Якщо ви бачите, що тісто дуже липке, додайте ще трохи борошна. Не потрібно довго вимішувати тісто, інакше готові сочники будуть надто щільними.

Тісто накрити харчовою плівкою та покласти в холодильник на 30-60 хвилин.

Для начинки: змішати сир зі сметаною, додати ванільний цукор, звичайний цукор, білок та борошно. Якщо ви бачите, що начинка виходить рідкою, додайте ще трохи борошна.

Розділити тісто на 10 частин. Розкачати в круглий коржик. На одну частину покласти начинку, накрити другою половиною тіста.

Викласти сочники на деко, вистелене пергаментом. Змастити жовтком.

Випікати близько 25 хвилин за температури 180-190 градусів.

Посипати цукровою пудрою.

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